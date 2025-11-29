Incendio
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 83 años en una vivienda incendiada en Granada
La Policía Nacional investiga las circunstancias del incendio después que de que los bomberos encontrasen el cadáver
EFE
El cuerpo sin vida de un hombre de 83 años ha sido hallado este sábado en el interior de una vivienda incendiada en Granada capital, según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.
Ha sido pasadas las 15:00 horas cuando el 112 ha recibido el aviso de un incendio en una vivienda situada en la calle Guinea de la que se veía salir mucho humo por las ventanas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios, de los bomberos y de las policías Nacional y Local.
Según han informado a EFE fuentes policiales, no se han apreciado signos de violencia en el fallecido, que padecía, al parecer, síndrome de Diógenes.
Fueron los bomberos quienes hallaron en el interior de la vivienda siniestrada el cuerpo sin vida. La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial.
Los efectivos del servicio de extinción de incendios y salvamento han rescatado a un perro con vida de la vivienda siniestrada, que ha quedado precintada ante el riesgo de colapso estructural.
- Conmoción en el hospital de Xàtiva por la trágica muerte de una médica de Urgencias
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- Muere una mujer tras un choque frontal entre dos turismos en Cullera