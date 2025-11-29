"Quemó el coche de mi marido para atacarme a mí"

La primera sesión de la vista oral en la que se juzga a Borja M.M. y a Faustino O.P. por el pavoroso incendio que presuntamente provocaron en un garaje de un residencial de la avenida Corts Valencianes, causando la intoxicación de once personas -entre ellas dos menores y una mujer, que tuvo que ser ingresada en la UCI- y la evacuación de 80 vecinos, ha estado marcada por la tensión. Tanto es así que hasta la propia magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València ha tenido que expulsar de la Sala a algunos asistentes que habían acudido para apoyar a los acusados e incluso ha tenido que llamar al orden a uno de los testigos por cuestionar algunas de las preguntas que le planteaba uno de los letrados de la defensa.

De momento, teniendo en cuenta las declaraciones de la expareja de Borja y de su actual marido, así como las conclusiones provisionales de la acusación pública, lo único que parece estar atado es que la acción estuvo "movida por un ánimo de represalia" contra la madre de sus tres hijos, a la que quería atacar por haber iniciado una relación sentimental con el que hasta entonces consideraba su amigo. También influyó que ella no le dejara ver a sus hijos desde la separación, según ha tratado de introducir la defensa, lo que hizo que su cliente tuviera que empezar a recibir tratamiento psicológico.

Ahora se trata de aclarar si el acusado provocó el incendio a sabiendas de que su expareja se encontraba en la vivienda, y de que las llamas ponían en serio riesgo su vida y la del resto de vecinos, como sostienen las acusaciones, o si, por el contrario, lo hizo por obcecación, para tratar de perjudicar al hombre que habría causado la ruptura con su ex por delatar las aventuras amorosas que su amigo tenía con otras mujeres, según ha introducido la defensa, ejercida por el letrado Andrés Zapata. Lo que sí está claro, porque así lo acreditan los testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, es que Borja accedió al edificio acompañado de Faustino y que ambos se dirigieron al garaje, donde el primero roció el coche del novio de su ex con material inflamable que sacó de una mochila negra y acto seguido lo prendió fuego.

"Sabía que estaba viviendo ahí"

Como consecuencia de las llamas, que se propagaron rápidamente por el garaje y varias zonas comunes del residencial, 18 viviendas resultaron afectadas y doce vehículos quedaron calcinados. Además, el edificio sufrió graves desperfectos que afectaron a suministros eléctricos y elementos estructurales -los daños materiales ascienden a 465.000 euros-, mientras que once personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo causándoles lesiones de diversa gravedad. De ahí que la Fiscalía les impute al hombre que originó el fuego y a su colaborador un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, en concurso ideal con dos delitos menos graves de lesiones y otros cuatro delitos leves por los que solicita penas que suman los 19 años de cárcel para cada uno de los acusados, quienes han solicitado declarar al final del juicio.

Así, los primeros en declarar ante el Tribunal han sido los dos principales afectados, quienes han coincidido, "sin ningún género de dudas", que el hombre que aparece en las grabaciones es Borja, y que detrás de su actuación se esconde un móvil machista. "Quemó el coche de mi pareja para atacarme a mí", ha declarado la expareja del acusado. La mujer ha relatado que decidió poner fin a su relación en diciembre de 2020 "porque no soportaba más la situación", y que desde entonces ha tenido que denunciar a su pareja en reiteradas ocasiones por malos tratos, por quebrantar la orden de alejamiento que le fue impuesta e incluso por agredir a su madre. Denuncias de las que el acusado quedó absuelto. "Que no lo hayan condenado no significa que no pasara", ha remarcado la afectada.

Borja M. y Faustino O. durante el juicio celebrado este viernes en València. / Daniel Tortajada

La testigo ha alegado que su ex, en prisión provisional por intentar matar a su nueva pareja, no ha vuelto a ver a sus hijos "porque los niños no quieren ver a su padre". De hecho, señala el bullying que sufrieron los menores tanto en el residencial como en el colegio después del incendio. "Los vecinos nos separaban la cara y aislaban a mis hijos. A uno de ellos le dijeron que por su culpa habían quemado nuestra finca", ha relatado entre lágrimas. La afectada asegura que su ex era conocedor de que ella vivía en ese complejo, en el que se instaló en septiembre de 2021. "Sabía que estaba ahí porque coleccionaba fotos en su móvil en las que aparecemos los niños y yo en el residencial", ha destacado, en referencia a las imágenes que la Policía Nacional halló en el teléfono del presunto maltratador tras realizar un volcado. "Las fotos que tenía eran de sus hijos", ha matizado la defensa.

El actual marido de la afectada, que también ha declarado como testigo, ha incidido en que Borja "incendió el coche para aterrorizar a la madre de sus hijos porque estaba conmigo". El hombre asegura que tras revisar las imágenes que le mostraron los policías fue consciente de que había sido el acusado, al que conoció hace siete años como pareja de su actual mujer. "Lo supe porque conocía su modus operandi, porque le había escuchado de su boca comentarios de que había incendiado coches de otras personas", ha acusado. El testigo insiste en que el incendio "es un ataque directo hacia mí y hacia mi mujer" y ha recordado "el pánico que causó entre la gente que vivimos ahí".

Asimismo ha corroborado los malos tratos que sufría su actual pareja por parte de su ex, quien un día antes de provocar el incendio "le mandó un mensaje a nombre de su padre, que está fallecido, diciéndole que es una mala madre". Tras responder a las preguntas de todas las partes y antes de abandonar la Sala, el afectado ha lamentado que durante el juicio, centrado exclusivamente en el incendio, "nadie me ha preguntado por los mensajes que encontró la policía en su teléfono (de Borja) donde decía que me iba a mandar un sicario para matarme". Así, ha pedido al Tribunal que "tengan en cuenta" su preocupación porque el acusado "puso en riesgo mi integridad".

Rociaron el coche con gasolina

Los hechos de los que informó Levante-EMV en exclusiva ocurrieron sobre la madrugada de la noche del 23 de junio de 2022, cuando Borja M. M. y Faustino O. P. regresaron de fiesta y presuntamente decidieron vengarse del nuevo compañero de su exmujer, con quien había estado separado dos años. Tal y como recogieron las cámaras de seguridad del edificio, los acusados accedieron al bloque a las 4.48 horas utilizando unas llaves que tenía Borja de haber alquilado tiempo antes un piso en el mismo bloque.

Una vez en el interior, Borja sacó materiales altamente combustibles de una mochila negra (el otro acusado no aparece en las imágenes del garaje), roció con gasolina el parabrisas y el capo delantero del coche del novio de su ex y le prendió fuego al vehículo, siendo plenamente consciente, no solo de que las llamas se podían propagar por el resto de coches estacionados en el garaje, sino del riesgo en el que ponían a los vecinos y vecinas del complejo residencial. Veinte minutos después, a las 5.10 horas, las cámaras grabaron la salida del edificio de los autores del incendio, cuando el fuego ya había comenzado a propagarse.

Más de 465.000 euros en daños

Tras ser identificados y detenidos por la Policía Nacional, y reconocer los hechos, de los que alardeaba en varios grupos de WhatsApp en los que enviaba mensajes diciendo que lo ha hecho "porque no le llevaste a los nenes", el juez acordó el ingreso en prisión provisional de Borja, quien quedó en libertad apenas seis meses después tras pagar una fianza de 10.000 euros y consignar otros 25.000 para hacer frente a la responsabilidad civil, tratando de acreditar su voluntad de reparar el daño ocasionado, cuyo importe global supera los 465.000 euros, incluyendo los desperfectos a viviendas, trasteros, vehículos y zonas comunes del complejo. Así con todo, el magistrado adoptó la medida cautelar de prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 200 metros de su expareja y al novio de esta, así como al domicilio en el que residen, ante los indicios de que el acusado actuó como "represalia" contra el que en ese momento era la pareja de su exmujer, de quien se separó dos años antes.

Estado en el que quedaron los vehículos de la víctima y de su actual novio. / Levante-EMV

Es más, el juez que instruyó la causa remarca que el incendio tenía una doble finalidad. Por un lado, "una clara acción de intimidación hacia ambos". Guiado, según recoge el juez, por una "fuerte animadversión" hacia la madre de sus hijos por tres motivos: Por las denuncias interpuestas contra él, por el hecho de no ver a sus hijos desde hace tiempo y porque la mujer mantenga una relación sentimental con un antiguo amigo. Sin embargo, la Fiscalía entiende que el presunto maltratador "desconocía que su expareja estuviera viviendo en dicha casa también", de ahí que tras un dilema entre competencias la causa recayó en un juzgado de instrucción ordinario y no en el de violencia sobre la mujer.

Ahora, el autor del incendio, un hombre extremadamente violento con 21 detenciones a sus espaldas y antecedentes por delitos violentos y causas pendientes por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, y en prisión provisional por intentar matar de una paliza a su nueva novia, se enfrenta a 19 años de prisión por un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, en concurso ideal con dos delitos menos graves de lesiones y otros cuatro delitos leves. Esa misma pena es la que solicita el Ministerio Fiscal para Faustino O. P., la persona que presuntamente colaboró con Borja para prender fuego con gasolina el coche que usaba habitualmente el compañero sentimental de su exmujer y madre de sus tres hijos.

"Va alardeando ‘ke’ ha sido él, pasando fotos de los coches ‘kemados’" El presunto maltratador encarcelado por provocar el incendio de la avenida de las Corts Valencianes que causó lesiones a once personas –dos de ellas, niños de 6 y 10 años– y daños a doce viviendas, once personas y 13 vehículos no solo se dejó grabar, a la entrada y a la salida, por las cámaras de seguridad del complejo residencial, sino que además envió a sus conocidos mensajes en los presuntamente se incriminaba. De hecho, la Policía Nacional ha logrado hacerse con esos mensajes de Whatsapp en los que un amigo habría advertido a la expareja que el ahora encarcelado «va alardeando ‘ke’ ha sido él», «pasando fotos de los coches ‘kemados’ a toda Valencia» y «diciendo ke lo ha hecho porque no le llevaste los nenes».