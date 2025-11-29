Dos jóvenes de Paiporta y Catarroja estafan 6.500 euros a una mujer de Granada por el método del 'hijo en apuros'

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a dos jóvenes de 20 y 26 años acusados de estafar 6.500 euros a una mujer de Granada por el método del 'hijo en apuros'.

Los presuntos estafadores contactaron a través de WhatsApp con una mujer de un pueblo de Granada haciéndose pasar por su hijo y, mediante mensajes, la convencieron de que había perdido su teléfono móvil y de que, a partir de ese momento, debían comunicarse a través de ese número, informa la Guardia Civil.

La mujer recibió momentos después una llamada en la que un hombre con acento extranjero le pidió que no colgara, le comunicó que su hijo estaba secuestrado y le exigió una serie de transferencias bancarias a las cuentas que le iban a facilitar para liberarlo.

Para presionarla, llegaron a decirle que si quería pruebas de que el secuestro era real, podían cortarle un brazo a su hijo y enviárselo.

Ante las amenazas, la víctima se desplazó a un cajero de una entidad bancaria y realizó varias transferencias por un importe total de 6.500 euros a las cuentas que le iban indicando por teléfono.

Tras efectuar los ingresos, volvieron a comunicarse con ella para informarle de que iban a dejar libre a su hijo. Al regresar del banco se encontró con él y comprobó que todo había sido una estafa, por lo que presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

Los investigadores del equipo de la Guardia Civil de Motril asumieron el caso y averiguaron que el dinero había acabado en diversas cuentas bancarias de dos individuos con domicilio en la provincia de Valencia, concretamente en Paiporta y Catarroja.

Por ello solicitaron apoyo a la Comandancia de Valencia a fin de que localizaran a los titulares de las cuentas, que ya han sido puestos a disposición judicial.