Muere un trabajador de 56 años que estaba realizando tareas de limpieza por la dana en Casinos

Un hombre de 56 años falleció en la mañana del pasado viernes mientras realizaba tareas de limpieza de los efectos la dana del pasado 29 de octubre de 2024 en el término municipal de Casinos (Valencia), según han informado) el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y la Conselleria de Medio Ambiente.

Según detallan fuentes sanitarias, el trabajador quedó atrapado entre dos máquinas y los servicios médicos, cuando llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 56 años de edad. Al parecer, el accidente se habría producido al realizar movimientos de maquinaria una vez terminados unos trabajos asignados.

Abierta una investigación

El fallecido, que se encontraba realizando labores de limpieza en zonas afectadas por la dana, era un empleado de una empresa subcontratada por Tragsa, que es la encargada de ejecutar trabajos de reconstrucción para diferentes administraciones, según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente. En el caso de la Generalitat Valenciana, tiene encomendada la rehabilitación de caminos en el marco de las actuaciones para recuperar las infraestructuras de prevención de incendios.

Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron en la zona del accidente y se ha abierto una investigación, que está llevando a cabo el equipo técnico de la Policía Judicial de Llíria (Valencia) para esclarecer los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.