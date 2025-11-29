La Policía Nacional desmantela una "entidad bancaria para el narco" y detiene a una persona en Valencia
Blanqueaban dinero procedente de la venta de drogas incorporándolo al flujo económico legal - En total se ha detenido a 16 personas una de ellas en Valencia
EFE
La Policía Nacional ha desmantelado una célula 'hawala' que trabaja como una "entidad bancaria para el narco", de dinero en efectivo y realizando transferencias de un país a otro, en una vivienda situada en la localidad de Rivas Vaciamadrid.
En esta operación ha sido detenidas 16 personas, una de ellas en Valencia, entre ellas el líder "hawalladar", que trabajaban con dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de la célula en una vivienda en la localidad madrileña y, tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.
Las personas que habitaban la casa eran empleados a sueldo de un líder "hawalladar", quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.
Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.
Además de la casa de Rivas Vaciamadrid, también se procedió a la investigación de otros ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-.
Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.
Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.
