Aparece un cadáver flotando en el río Segura en Orihuela

Orihuela ha amanecido este lunes con un cadáver flotando en el río Segura a su paso por la ciudad, en pleno casco urbano. En concreto, en la zona del azud del Puente Nuevo -conocido también como el puente de cristal de Entrepuentes-, detrás del casino.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido un aviso a las 8.48 horas alertando sobre un cuerpo inerte hallado en el río. Rápidamente, efectivos del parque de Orihuela -un sargento, un cabo y ochos bomberos- se han movilizado con diverso material de rescate subacuático.

Así, han comenzado una búsqueda por el cauce hasta dar con el cuerpo. Posteriormente, lo han rescatado en torno a las 10.30 horas, dejando el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, en custodia de la Policía Judicial, en una intervención que continúa en curso.

Bomberos emplean material subacuático para localizar el cadáver y su posterior rescate / Consorcio Provincial de Bomberos

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, cuya identidad todavía se desconoce. Fuentes del cuerpo policial apuntan que aparentemente esta persona no presenta signos de violencia. Con todo, la autopsia revelará las causas de su fallecimiento y determinará el tiempo que llevaba en el cauce.

Mientras se está a la espera del levantamiento del cadáver, la Policía Judicial y Científica trabajan en averiguar la identidad del fallecido. Además, se ha activado el protocolo correspondiente que consiste también en realizar una inspección en el entorno y acordonar la zona.

Hombre desaparecido en Orihuela

A la espera de que se logre su identificación, queda pendiente de confirmarse si se trata de un hombre desaparecido el pasado 24 de noviembre, cuando se denunció la desaparición en el municipio de Joaquín O. N., de 47 años. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas activó entonces una alerta para encontrar a este varón de constitución delgada, una estatura aproximada de 1,80 metros, ojos de color marrón y cabello canoso. En el momento de su desaparición vestía ropa que no ha sido detallada públicamente.

Tras recibirse la denuncia, se activó de inmediato el protocolo habitual de búsqueda y localización, con la difusión del cartel oficial tanto en redes sociales como en los canales institucionales para recabar la colaboración ciudadana. La investigación está siendo coordinada por la Policía Nacional, en colaboración con el resto de cuerpos de seguridad.

Alerta de un hombre desaparecido en Orihuela / CNDES

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior se insiste en la importancia de la rapidez en la aportación de datos, recordando que cualquier información, por pequeña que parezca, puede resultar clave para avanzar en la investigación.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto de inmediato con la Policía Nacional a través del teléfono 091. También se puede consultar información a través del portal oficial del CNDES.

Desde los organismos implicados se ruega máxima difusión de la alerta, especialmente en el entorno de la Vega Baja, con el objetivo de aumentar las posibilidades de localización. Las primeras horas tras una desaparición son determinantes, por lo que la colaboración de la ciudadanía resulta esencial.