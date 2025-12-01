Un hombre de 75 años muere al arder su piso en el barrio del Carmen en València

Un hombre de 75 años con síndrome de Diógenes ha fallecido al arder su casa, en el valenciano barrio del Carmen, en un incendio que, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, se habría iniciado por causas accidentales. El fuego, del que han alertado los vecinos, ha sido detectado a las 15.15 horas de este lunes, cuando otros moradores del número 32 de la calle San Ramón escucharon varias explosiones y vieron salir un denso humo negro de la ventana del domicilio del hombre, ubicado en la cuarta planta del edificio.