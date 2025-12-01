Muere un hombre de 75 años en el incendio de su casa en València

Un hombre de 75 años con síndrome de Diógenes ha fallecido al arder su casa, en el valenciano barrio del Carmen, en un incendio que, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, se habría iniciado por causas accidentales. El fuego, del que han alertado los vecinos, ha sido detectado a las 15.15 horas de este lunes, cuando otros moradores del número 32 de la calle San Ramón escucharon varias explosiones y vieron salir un denso humo negro de la ventana del domicilio del hombre, ubicado en la cuarta planta del edificio.

Tras recibir la llamada de los vecinos, Emergencias ha enviado al lugar dotaciones de la Policía Nacional y de los bomberos de València, así como medios sanitarios y de la Policía Local. El cuerpo de la víctima ha sido encontrado una vez que los bomberos han finalizado la extinción.

Sin indicios de criminalidad

Nada más confirmar la muerte del hombre, ha sido enviado el forense de guardia, así como agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica. De esa primera inspección ocular, los especialistas han concluido que el fuego comenzó de manera accidental en el salón de la vivienda. Al parecer, la víctima mortal llevaba años acumulando enseres y trastos, lo que ha provocado que el fuego se volviera especialmente virulento desde el primer momento por la gran cantidad de masa combustible.

Varios vecinos han salido a la calle durante la extinción de las llamas, que los bomberos han controlado muy rápidamente. El cadáver fue levantado por orden de la jueza de Instrucción 16 de València, en funciones de guardia, en cuanto lograron rescatar el cuerpo y fue examinado por el médico forense. La autopsia le será practicada este martes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València.