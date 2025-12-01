Veinticuatro horas de angustia por la desaparición de dos niños en Oliva y Navarrés

Fin de semana de sobresaltos en Oliva y Navarrés, donde en las últimas veinticuatro horas se han vivido momentos de auténtica angustia por la desaparición de dos menores de diez y doce años de edad. Después de horas de incertidumbre, y gracias al trabajo incansable de vecinos y de las decenas de efectivos que fueron movilizados a respectivas localidades para participar en sendos dispositivos de búsqueda, los dos niños, uno con autismo y el otro con síndrome de Down, fueron encontrados sanos y salvos, dando por finalizados dos operativos que culminaron, afortunadamente, con un final esperanzador.

Las primeras alarmas saltaban sobre las 19.00 horas de la tarde de este sábado, cuando los padres de un menor de diez años denunciaron la desaparición de su hijo, al que habían perdido el rastro hora y media antes, sobre las 17.30, en una zona de la playa Mitja Galta, en Oliva, donde estaba jugando. Inmediatamente se puso en marcha un operativo de búsqueda por tierra y mar en el que participaron más de 80 personas. Durante cerca de tres horas familiares, amigos y vecinos de la localidad de la Safor colaboraron con los agentes de la Policía Local de Oliva para hallar al niño.

Rescate in extremis

En el dispositivo, coordinado por Emergencias de la Generalitat Valenciana, se utilizaron drones y helicópteros para no dejar ni un centímetro de superficie sin rastrear ante los indicios que apuntaban que el menor pudiera estar en el mar. De ahí que hasta la zona se desplazaran el Servicio Cinológico y Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una embarcación de Sasemar y una ambulancia, así como numerosos voluntarios. Asimismo, para realizar la búsqueda por tierra, se movilizaron dos unidades de Bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, dos dotaciones y cuatro brigadas forestales y un Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de València y una unidad canina.

Tras más de tres horas de angustia, el niño, que padece TEA, fue localizado pasadas las 22.00 horas por efectivos de Salvamento Marítimo en el mar, a 400 metros de la costa y en estado inconsciente. "Está un minuto más en el agua y no lo cuenta", remarcaron fuentes del dispositivo, quienes destacan que el rescate fue 'in extremis'. De hecho, el pequeñoo tuvo que ser reanimado en el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, que lo trasladó al Hospital La Fe de València con graves síntomas de hipotermia, donde, al cierre de esta edición, permanece ingresado con pronóstico reservado.

Susto en Navarrés

Con los ánimos ya calmados y la satisfacción de haber hallado con vida al niño desaparecido en Oliva, las alarmas volvían a saltar a primera hora de este domingo, cuando fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia informaban de que estaban buscando a un menor de 12 años desaparecido en la zona forestal de Navarrés desde las 10.17 horas de la mañana. El niño, con síndrome de Down, estaba pasando el fin de semana con el grupo de scouts de su colegio de València conformado por unos 50 compañeros y varios monitores, en la zona de acampada de la Ceja del Río Grande, ubicada entre los términos municipales de Navarrés y Bolbaite.

Imagen del complejo de acampada donde estaba pasando el fin de semana el menor / Levante-EMV

El numeroso grupo llegó el sábado al camping donde iban a permanecer hasta las 16.00 horas del domingo. El pequeño fue visto por última vez a la hora del desayuno junto a sus compañeros y tutores hasta que, en un momento dado, se le perdió la pista y los responsables del grupo de menores dieron la voz de alarma llamando al 112. Así, una vez más los servicios de emergencias activaron un gran despliegue de búsqueda en el que participaron el grupo de rescate GERA y un helicóptero V-990, un jefe de sector, una dotación de bomberos, un coordinador forestal y tres brigadas BRIFO del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales GVA.

Encontrado en una pista auxiliar

También se unieron a la búsqueda el Seprona de la Guardia Civil, que llevaron a sus perros de rastreo para buscar al menor, bomberos del Ayuntamiento de València y la unidad de drones SGISE. Tras varias horas de intensa y angustiosa búsqueda, al tratarse de una zona muy boscosa, con grandes pinares y que, al encontrarse en plena naturaleza, carece de una buena cobertura para las comunicaciones, el niño fue encontrado en buen estado pasadas las 13.00 horas de este domingo por un particular, que avisó a la Guardia Civil, según confirmaron fuentes municipales a este diario.

Estas mismas fuentes detallaron que el desaparecido fue avistado deambulando por las proximidades de una pista auxiliar cercana al área recreativa donde el chico estaba pasando el fin de semana junto al grupo de scouts del colegio de la ciudad de València en el que cursa sus estudios.