Los vecinos del hombre muerto al arder su casa en València: "Solo deseábamos que se hubiera dejado la comida en el fuego y que volviese"

Un hombre de 75 años y al parecer con síndrome de Diógenes ha fallecido al arder su casa, en el valenciano barrio del Carmen, en un incendio que, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, se habría iniciado por causas accidentales. El fuego, del que han alertado los vecinos, ha sido detectado a las 15.15 horas de este lunes, cuando otros moradores del número 32 de la calle San Ramón escucharon varias explosiones y vieron salir un denso humo negro de la ventana del domicilio del hombre, de nombre Armando, ubicado en la cuarta planta del edificio.

Tras recibir la llamada de los vecinos, Emergencias envió al lugar dotaciones de la Policía Nacional y de los bomberos de València, así como medios sanitarios y de la Policía Local. El cuerpo de la víctima ha sido encontrado una vez que los bomberos han finalizado la extinción. También el de su perro, Richi, del que nunca se separaba.

Nada más confirmar la muerte del hombre, ha sido enviado al lugar el médico forense de guardia, así como agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica. De esa primera inspección ocular, los especialistas han concluido que el fuego comenzó de manera accidental en el salón de la vivienda. Al parecer, Armando llevaba tiempo acumulando enseres y trastos, lo que ha provocado que el fuego se volviera especialmente virulento desde el primer momento por la gran cantidad de masa combustible.

Imagen de la ventana quemada del piso de Armando, con las macetas que tanto cuidaba, aún en el alféizar. / Moisés Domínguez

"Estuvo cuidando a su madre hasta el último día"

Varios vecinos han salido a la calle y otros han sido confinados en sus domicilios durante la extinción de las llamas, que los bomberos han controlado muy rápidamente. El cadáver fue levantado por orden de la jueza de Instrucción 16 de València, en funciones de guardia, en cuanto lograron rescatar el cuerpo y fue examinado por el médico forense. La autopsia le será practicada este martes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València.

De momento, la Policía no ha informado de cuál ha sido la causa por la que se inició el fuego, ya que la investigación no ha hecho más que empezar. La finca es de relativa nueva construcción y el piso siniestrado da a la replaza en la que la calle San Ramón se junta con Ripalda y Beneficència, justo enfrente del edificio del mismo nombre.

Armando era una persona bastante conocida en el barrio. Aunque vivía solo, se relacionaba con el vecindario a diario. Su muerte, en estas circunstancias, ha consternado al bloque, donde destacan que era una persona sociable. Una pareja que vive en una vivienda baja, Patricia y Mel, están especialmente afectadas porque "siempre saludaba, siempre era amable. Compartíamos afición por las plantas y nos intercambiábamos esquejes para poner en macetas. Nadie podrá decir de él una mala palabra".

El hombre residía en la vivienda que había sido de su madre "y a la que estuvo cuidando hasta el último día. Después se quedó a vivir allí" siempre acompañado de su perro. "Richi. Salían muchísimo a pasear. A pesar de que tenía algunos problemas en las piernas daba paseos larguísimos, hasta la avenida del Puerto, si se ponía. Cuando tuvimos a nuestra hija, nos trajo un regalo...". Las dos chicas no pueden contener el llanto. "Es que tenía la mente totalmente moderna, sin problemas. Estaba encantado, hablábamos por el deslunado cuando lo veíamos tender sus cosas".

Corte de gas hasta el martes

Tras desatarse el incendio se ha producido una explosión en el conducto del gas -cuyo suministro ha quedado cortado hasta este martes, una vez los bomberos han comprobado que no había problemas de fugas-. La deflagración ha sido tan fuerte que ha lanzado objetos del domicilio a la plaza, incluyendo los comederos de Richi. "Es que ha sido una pena muy grande. Estamos muy afectados. Cuando hemos visto lo que pasaba solo deseábamos que, por lo menos, volviera, que se hubiese dejado el fuego encendido, y entre todos le ayudaríamos. Porque era un vecino ideal, muy educado". De vez en cuando traía algún objeto de la calle. "Nos decía que lo iba a arreglar o a restaurar".

Hasta bien entrada la tarde, los bomberos mantuvieron funcionando los sistemas de ventilación en el interior de la finca. El incendio ha sido de notable magnitud, llenando de humo toda la contornada y obligando a los vecinos a encerrarse en sus casas.