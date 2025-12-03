Detenido por homicidio impruedente el anestesista de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista que atendió a las dos niñas en una clínica dental de Alzira. Así lo han confirmado fuentes policiales, que detallan que el especialista está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Asimismo, también se le imputan los delitos de omisión del deber de socorro y otro contra la salud pública.

La detención se produce dos semanas después de que los investigadores de la Policía Nacional se entrevistan con el anestesista para esclarecer los motivos que provocaron la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra, que ya ha sido de alta tras permanecer ingresada dos semanas en el Hospital Clínico de València, y si hubo una mala praxis en la intervención.