La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira donde fue sedada la niña de seis años que falleció horas después de ser atendida en el Hospital de la Ribera. Así lo han confirmado fuentes policiales, que detallan que el especialista que asistió a las pequeñas está siendo investigado como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, también está acusado de un delito contra la omisión de socorro y otro contra la salud pública, así como un delito de robo, por la sustracción de los fármacos que presuntamente robaba del hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente, y que posteriormente utilizaba en las clínicas privadas donde requerían sus servicios.

Por su parte, la propietaria de la Clínica Mireia también ha sido detenida como presunta autora de un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.

Desde el primer minuto, la Policía Judicial trabajaba para esclarecer las causas que provocaron la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra, de cuatro años, que ya ha sido dada de alta tras permanecer hospitalizada durante dos semanas en el Hospital Clínico Universitario de València, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica del citado centro sanitario.

Robaba los fármacos en el hospital

Así, la detenciones se producen tras una exhaustiva investigación en la que, tanto la Policía Judicial como la Inspección de la Conselleria de Sanitat, buscan esclarecer si hubo una mala praxis en la aplicación de los fármacos que se utilizaron para relajar a las niñas. Estas se basan por el momento en dos pilares: la falta de autorización administrativa por parte de la clínica para el uso de sedación consciente, tal y como señaló el departamento dirigido por Marciano Gómez; y por la ausencia de determinados recursos en sus instalaciones.

En este contexto de investigación, agentes del Grupo de Homicidios practicaron sendos registros, tanto en la clínica dental como en el domicilio del especialista, donde presuntamente se habrían hallado fármacos cuya compra no ha podido justificar, y después de entrevistarse con los responsables del hospital donde el anestesista presta habitualmente sus servicios.

La gerente será puesta en libertad

Sin embargo, los hechos que han resultado determinantes se hacían públicos esta mañana cuando fuentes policiales informaban que presuntamente el anestesista robaba medicamentos en un hospital que posteriormente utilizaba en las clínicas donde trabajaba para practicar las sedaciones. De ahí que, además de ser investigado por un delito de homicidio, se le imputen los delitos de omisión del deber de socorro, un delito contra la salud pública y otro por robo.

A primera hora de este miércoles, sobre las nueve de la mañana, la policía detenía al anestesista, un hombre de 43 años, como presunto autor de los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto, tras al parecer haber causado la muerte de una menor y la intoxicación grave de otra en una clínica dental de Alzira donde trabajaba como anestesista.

Pocas horas después, a las doce de la mañana, detenían en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Está previsto que la mujer sea puesta en en libertad tras prestar declaración ante el Grupo de Homicidios, quedando como investigada por los delitos de omisión de socorro y contra la salud pública.

La Policía Nacional continúa las gestiones de investigación por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía la Comunitat Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos.