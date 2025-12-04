Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma

Un médico ha sido detenido por la Policía Nacional después de que una paciente denunciara que la agredió sexualmente mientras le realizaba una ecografía en el abdomen en una clínica de Palma. La víctima relata que se quedó bloqueada cuando fue víctima de repetidos tocamientos en los genitales, y que días después volvió al mismo centro y pidió que otro médico le repitiera la prueba. "La segunda vez me lo hizo una doctora y fue totalmente diferente", afirma. "Eso me confirmó que me había agredido sexualmente". Tras ser detenido, el médico fue apartado de su trabajo , pero unos días después volvieron a admitirlo, lo que ha indignado a la denunciante. "Lo que me preocupa ahora es que lo vuelva a hacer".

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre. La mujer, de unos 35 años, acudió a una clínica privada de Palma para hacerse una ecografía en el abdomen. Le hicieron tumbarse en una camilla y bajarse un poco el pantalón, por debajo del ombligo, para realizar la prueba.

Al principio todo parecía normal, pero cuando la enfermera salió y la paciente se quedó sola con el médico, la situación cambió. "Primero me subió la camiseta y el sujetador, dejando al descubierto parte de los pechos, y luego me bajó los pantalones y la ropa interior, y me pasó el ecógrafo y los dedos por la vulva, hasta seis veces. En un momento dado miré el monitor y vi que estaba negro, no estaba viendo nada".

La mujer admite que se quedó bloqueada. "Al salir de la clínica no podía ni conducir. Esa noche llamé a una amiga matrona, que me confirmó que lo que había hecho no era normal", explica.

Tres días más tarde la paciente volvió al centro y pidió que le repitiera la prueba otro médico. No dijo por qué. En esta ocasión le hizo la ecografía una doctora. "En ese momento vi claro lo que había pasado. Ella apenas tardó diez minutos, mientras que él me tuvo media hora, y en ningún momento hizo que me bajara los pantalones ni me tocó los genitales. Cuando terminó le expliqué lo que me había pasado en la primera consulta. Se quedó alucinada. Me dijo que si la exploración hubiera sido vaginal tenía que haber habido otra persona delante".

La paciente presentó una queja en la clínica y luego una denuncia ante la Policía Nacional. El médico fue citado para que acudiera a Jefatura. Allí fue detenido, se le tomó declaración y quedó en libertad con cargos. La semana pasada acudió de nuevo a declarar en el juzgado, y negó la acusación. El proceso sigue su curso y previsiblemente se enfrentará a una acusación por agresión sexual.

"Cuando presenté la queja en la clínica me dijeron que le iban a apartarle del trabajo", prosigue la denunciante. "Pero unos días después le readmitieron. Y eso es lo que me preocupa, porque si ve que no pasa nada lo puede volver a hacer. Conmigo se comportó con total naturalidad, como si fuera normal, y es posible que se lo haya hecho a otras mujeres que no hayan denunciado".