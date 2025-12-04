El anestesista detenido por la muerte de la niña de 6 años en Alzira, ante la jueza

E. Ll. A., el anestesista valenciano de 43 años detenido este miércoles por la muerte de una niña de 6 años y la intoxicación gravísima de otra de 4, que se salvó milagrosamente, ya está ante la jueza de Instrucción 5 de Alzira. Lo está desde las 11.30 horas, un cuarto de hora después de llegar fuertemente escoltado y protegido por la Policía Nacional, dentro de un coche patrulla que lo ha trasladado desde los calabozos de la comisaría de Alzira a los juzgados de la ciudad.

Varios allegados y familiares de E. Ll. se han interpuesto entre el detenido y los numerosos medios de comunicación presentes en la plaza del Sufragio, donde se alzan la mayor parte de las sedes judiciales de la capital de la Ribera, para evitar que pudieran tomar imágenes de él, lo que ha obligado a los agentes a irse y buscar una alternativa para llevarlo ante la jueza.

Lo han hecho utilizando una puerta trasera y formando un corredor de protección con agentes uniformados, a lo que se ha sumado el uso de una sábana desplegada por los familiares para impedir que nadie le viera la cara.

Arrestados él y la dueña de la clínica

Tal como ha venido informando Levante-EMV, agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional detuvieron este miércoles al anestesista que sedó a la niña de seis años que falleció horas después de ser atendida en una clínica dental de Alzira como presunto autor de un delito de homicidio.

Al especialista, de 43 años de edad, también se le imputan los delitos de lesiones (por la niña de 4 años), omisión del deber de socorro y hurto, este último por la presunta sustracción de fármacos en el hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente, y que posteriormente utilizaba en las clínicas privadas donde requerían sus servicios. La propietaria de la Clínica Mireia también ha sido detenida como presunta autora de un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.

Después de declarar en calidad de testigos ante el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, así como en la Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad, pasadas las 9.00 horas de la mañana la policía detenía al anestesista, quien habría causado la muerte de una menor y la intoxicación grave de otra pequeña de cuatro años, que este martes fue dada de alta tras permanecer hospitalizada durante dos semanas en el Hospital Clínico Universitario de València, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica del citado centro sanitario.

Desde el momento en el que se conoció que ambas menores habían recibido tratamiento en la misma clínica antes de ingresar en el Hospital de la Ribera con síntomas muy similares (somnolencia, respiración dificultosa y mareos), la Policía Judicial abrió una investigación para esclarecer las causas que provocaron la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de la pequeña de cuatro. El objetivo era determinar si, tal y como apuntaban todos los indicios, hubo mala praxis en la aplicación de los fármacos que se utilizaron para relajar a las niñas.

Sara Fernández

Robaba fármacos en el hospital

Hasta el momento todas las sospechas se basaban en dos pilares: en la falta de autorización administrativa por parte de la clínica para el uso de sedación consciente, tal y como señaló la conselleria de Sanitat antes de ordenar la suspensión cautelar de la actividad en la clínica dental; y la ausencia de determinados recursos en sus instalaciones, entre ellos una sala de despertar. Además de entrevistarse con la odontopediatra que atendió a las pequeñas, con el anestesista, la higienista y la propietaria del centro, agentes del Grupo de Homicidios practicaron sendos registros, tanto en la clínica dental como en el domicilio del especialista, donde presuntamente se habrían hallado fármacos cuya compra no habría podido justificar.

Así, después de entrevistarse con los responsables del hospital donde el anestesista presta habitualmente sus servicios, y ante las sospechas de que este robaba medicamentos en el citado centro sanitario, fármacos que posteriormente utilizaría en las clínicas privadas donde trabajaba para practicar las sedaciones, la policía detenía al especialista primera hora de este miércoles, sobre las nueve de la mañana, como presunto autor de los delitos de homicidio, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto.

Pocas horas después, a las doce de la mañana, detenían en Alzira a la propietaria de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. Está previsto que la mujer sea puesta en libertad tras prestar declaración ante el Grupo de Homicidios, quedando como investigada por los delitos de omisión de socorro y contra la salud pública. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el Grupo de Homicidios continúa las gestiones de investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

¿Qué motivo la reacción de las niñas?

Ahora, el objetivo es conocer qué motivó la explosiva reacción tanto en el caso de esa menor, que falleció, como en la de 4 años, que estuvo a punto de morir, tal como viene informando Levante-EMV. Para ello se hace necesario esperar a los resultados de los análisis que se están llevando a cabo en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, ya que la autopsia inicial practicada al cuerpo de la niña de 6 años no ha detectado ninguna anomalía ni previa ni posterior a esas intervenciones bucodentales que justifiquen el fallecimiento

El estudio forense realizado en el Instituto de Medicina Legal de València y del que ya ha sido informado el Juzgado de Instrucción 5 de Alzira, que investiga el suceso, ha servido para descartar que la niña padeciese alguna enfermedad congénita que hubiese provocado una reacción letal a los sedantes y/o anestésicos locales que le fueron administrados en la mañana del jueves, 20 de noviembre, para practicarle siete empastes y tres extracciones, una de ellas de un resto de una raíz. En este sentido, no se han apreciado malformaciones cardiacas, por ejemplo, pero tampoco presencia en las vías aéreas de elementos que le hubiesen impedido respirar, desde sangre a vómitos -los padres relataron que la niña había vomitado en la clínica, durante el tiempo que permaneció adormilada tras el tratamiento, y más tarde, en su domicilio, tras haber recibido el alta- o posibles restos de las intervenciones que hubiesen podido entrar accidentalmente en las vías aéreas.

Aunque la autopsia no aclara, por tanto, cuál ha sido la causa de la muerte, sí sirve para dirigir todas las miradas hacia esos análisis de tejidos y fluidos obtenidos durante el estudio forense. Los peritos de Toxicología realizarán un estudio en busca de los fármacos empleados tanto en el proceso de sedación consciente, aplicado por el anestesista, como en el de la anestesia local, realizado por la odontopediatra.

En ambos casos, han declarado, tanto en sus comparecencias en calidad de testigos ante el grupo de Homicidios de la Policía Nacional como en la Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad, los dos organismos que han abierto sendas investigaciones para esclarecer los hechos, que emplearon los preparados estándar para ambas praxis y en las dosis que aconsejan sendos laboratorios en función del peso y el tiempo de relajación buscado. Asimismo, la policía está pendiente de los resultados del análisis del contenido de los viales empleados en sendas atenciones, y que fueron requisados las horas siguientes por la Policía Científica.