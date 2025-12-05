Un incendio en una nave abandonada arrasa con parte de las antiguas bodegas Vinival de Alboraia

Un incendio declarado a primera hora de este viernes en una de las edificaciones en ruinas del complejo de las antiguas bodegas Vinival, en la Patacona, ha arrasado con parte de esta antigua zona industrial. Aunque por el momento se desconocen las causas que han originado el fuego, declarado sobre las 07.00 horas de este viernes, las primeras hipótesis apuntan a una posible hoguera, que las personas sinhogar que están instaladas en el recinto habría encendido para resguardarse del frío.

A esto se suma el importante estado de degradación en el que se encuentra actualmente el complejo, con muchas edificaciones en ruinas y mucha vegetación, que habría favorecido la rápida propagación del fuego.

Se tendrá que derribar

Tras recibir el aviso de algunos vecinos de la Patacona, que alertaban de una columna de fuego en las antiguas bodegas, tres patrullas de la Policía Local de Alboraia se han desplazado inmediatamente hasta la zona. Asimismo, el Consorcio Provincial de Bomberos y Bombers de València han movilizado varias dotaciones para sofocar las llamas, así como vehículos de altura y bombas de agua.

Estado en el que ha quedado la nave de las antiguas bodegas Vinival después del incendio. / Policía Local de Alboraia

Según informan fuentes policiales, el incendio ya está controlado. Ahora, está previsto que técnicos municipales realicen una exhaustiva revisión de la estructura del edificio afectado, que habría quedado bastante dañada por las altas temperaturas que se han llegado a registrar, lo que hace que, previsiblemente, la edificación se tenga que derribar.

Proyecto de transformación

Se da la circunstancia de que el incendio se ha declarado en una zona que está pendiente de transformación. El Ayuntamiento de Alboraia tiene desde hace años un proyecto sobre la mesa para renovar la antigua zona industrial en una zona residencial con más de un millar de viviendas, 36.000 metros cuadrados de zonas verdes, un colegio, un centro de salud y la preservación de las bodegas.

La Generalitat Valenciana aprobó el pasado mes de julio dicho proyecto que ha generado rechazo entre parte de los vecinos, y que, en palabras del ayuntamiento, busca "convertirse en un exponente del desarrollo urbano sostenible en la Comunitat Valenciana".