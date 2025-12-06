Cazado con 600 plantas de marihuana en Torrent

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un cultivo de marihuana indoor con cerca de 600 plantas en Torrent y han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y de tenencia ilícita de armas.

En la operación han sido intervenidos más de 23.000 euros, diversos útiles para el cultivo de marihuana entre los que se encuentran 12 lámparas led, 37 focos, 37 balastros, 21 ventiladores, tres aires acondicionados industriales y dos filtros de carbono. Además, se han incautado dos katanas, una defensa policial, una navaja mariposa y dos machetes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las labores de investigación comenzaron por parte de los agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de Xirivella, tras detectar un vehículo propiedad de un hombre con material utilizado en plantaciones indoor de marihuana.

A raíz de las primeras indagaciones, los investigadores han constatado que el sospechoso realizaba movimientos de bolsas con restos de marihuana y comprobado que distribuía dicha sustancia estupefaciente al menudeo en diversos puntos.

Por ello, y tras las comprobaciones necesarias, la Policía Nacional ha organizado un operativo que ha culminado con una entrada y registro en dos inmuebles propiedad del investigado.

El material incautado

En el lugar se han intervenido cerca de 600 plantas, más de 23.000 euros, diversos útiles para el cultivo de marihuana, entre los que se encuentran 12 lámparas led, 37 focos, 37 balastros, 21 ventiladores, tres aires acondicionados industriales y dos filtros de carbono. Además, se han incautado dos katanas, una defensa policial, una navaja mariposa y dos machetes.

En el dispositivo también han participado agentes pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial y a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Xirivella, la Unidad de Prevención y Reacción así como Medios Aéreos.

Por todo ello, los agentes han detenido al sospechoso, un hombre de 47 años y con antecedentes, como presunto autor de un delito contra la salud pública, otro de defraudación de fluido eléctrico y de tenencia ilícita de armas.