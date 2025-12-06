Asesinato
Detienen en Perú a 'Chuki', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo
Cristian Hernán Yong Granadino estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol
EFE
La Policía Nacional de Perú detuvo este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.
"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", informó la Policía el viernes en un comunicado.
La captura se dio a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.
- Pradas avisó de un fallecido en Utiel a las 16.28 horas y Mazón respondió desde El Ventorro: 'Igual a las 19 horas vamos al 112
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- La treta de Isabel Díaz Ayuso para desbancar al Roig Arena de València: 8 asientos que valen 577 millones de euros
- Un incendio en una nave abandonada arrasa con parte de las antiguas bodegas Vinival de Alboraia
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa