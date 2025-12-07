Apuñalado en el antiguo cauce en València
Una llamada alertó de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo
EP
Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este domingo al ser apuñalado en el pecho cuando se encontraba en el antiguo cauce del río en València, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Agentes del Grupo de Homicidios se han hecho cargo de las investigaciones del suceso. Alrededor de las 0.30-1.00 horas de la madrugada de este domingo entró una llamada en la sala de la Policía de una persona que alertaba de que se acababa de encontrar a un hombre herido tendido en el suelo.
Esa persona explicó que mientras paseaba por el viejo cauce se encontró a una persona consciente, que estaba pidiendo ayuda y que presentaba heridas sangrantes en el pecho, según las fuentes policiales consultadas.
La víctima, que iba indocumentada, fue asistida por sanitarios y trasladada a un hospital para ser atendida. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Científica para examinar la zona y recabar pruebas que ayuden a la investigación, de la que se ha hecho cargo el grupo de Homicidios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá
- Cuando una foto cambió la historia de un Maratón que había tocado fondo
- Llorca crea una dirección para las víctimas de la dana y asciende al 'cerebro' de Política Lingüística
- Las ‘covetes de Sant Joan’ reabrirán las próximas navidades, cincuenta años después