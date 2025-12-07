Caen unas 210 bombonas de butano al reventar una rueda del camión que las transportaba en la A7

Unas 210 bombonas de butano han caído este domingo por la mañana en la A7 en el término municipal de Godella como consecuencia del accidente del camión que las transportaba y que ha sufrido el reventón de una de sus ruedas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente del vehículo, de transporte de mercancías peligrosas, ha obligado a la activación del Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas, ya que algunas de las bombonas han sufrido fuga del gas que contenían.

Las bombonas de butano que han caído del camión siniestrado. / Consorcio Provincial de Bomberos Valencia.

Los bomberos de los parques de Paterna y Burjassot, sargento, jefe de sector y oficial han intervenido en el control del riesgo mientras que la empresa encargada ya ha retirado todas las botellas, por lo que antes de las 15.00 horas se ha dado por finalizada la actuación.

Como consecuencia del siniestro, se han registrado retenciones de tráfico en el punto kilométrico 322 en sentido hacia Barcelona, según el 112 CV.