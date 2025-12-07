En San Fernando
Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz
La afectada por este suceso, que ha tenido lugar a las 17.28 horas de la tarde en Cádiz, ha sido lastimada en el brazo y pierna
EP
SEVILLA
Una mujer, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha resultado herida con quemaduras en brazo y pierna en una deflagración de gas este domingo en la localidad gaditana de San Fernando, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se ha producido sobre las 17,28 horas, cuando los vecinos han alertado del siniestro al centro de coordinación.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Cuando una foto cambió la historia de un Maratón que había tocado fondo
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá
- Llorca crea una dirección para las víctimas de la dana y asciende al 'cerebro' de Política Lingüística