Sorprendidos en Burjassot con seis tipos de drogas que iban a vender en una fiesta

Un control de tráfico rutinario establecido por la Policía Local de Burjassot acabó con dos personas detenidas acusadas de un delito de tráfico de drogas. A pesar de los intentos de los arrestados de burlar el control policial para evitar ser pillados con las sustancias estupefacientes que transportaban para su presunta venta al menudeo, los agentes del cuerpo de seguridad municipal lograron dar caza a los dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta, quienes quedaron delatados por la actitud más que sospechosa que mostraron ante los agentes que les dieron el alto.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 29 de noviembre, sobre las 00.15 horas, en la Avenida Primero de Mayo de la localidad de l'Horta Nord cuando los policías observaron que el conductor de una motocicleta tipo scooter comenzó a realizar maniobras esquivas y cambios bruscos de dirección al percatarse de la presencia policial. Al percatarse de que el otro joven que iba a bordo de la moto había arrojado algún objeto al suelo, los policías dieron el alto al vehículo. Al ser preguntados por su procedencia y destino, ambos comenzaron a ofrecer respuestas incoherentes y dubitativas, mientras mostraban un notable nerviosismo. Esta actitud sospechosa motivó a los agentes a comprobar sus pertenencias.

Confesaron todo

Durante el registro, los policías localizaron entre los efectos del pasajero una bolsa con 10,32 gramos de cocaína, otra con 4,28 gramos de MDMA, dos pastillas de tipo estimulante, 250 euros en billetes y dos teléfonos móviles. Por su parte, el conductor portaba un recipiente con líquido supuestamente LSD (12 gramos), 60 euros y dos teléfonos móviles. Además, la inspección de la zona donde habían arrojado objetos permitió localizar otras dos bolsas: una con 10,32 gramos de ketamina y otra con 3,59 gramos de "tusi", también conocida como cocaína rosa.

Sustancias intervenidas durante el control de la Policía Local de Burjassot. / Policía Local de Burjassot

Los agentes sometieron a los jóvenes a un test de drogas, arrojando el conductor de la moto un resultado positivo en THC (cannabis). Finalmente, los detenidos confesaron que habían tirado la droga al suelo y que tenían la intención de venderlas en una fiesta. Así, ante la cantidad y tipología de las sustancias intervenidas, así como por la confesión de los implicados, los agentes procedieron a su detención por un delito contra la salud pública. Se trata de dos jóvenes de 18 y 21 años de edad respectivamente, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en el país. Además, uno de ellos tenía antecedentes por hechos de esta misma naturaleza, según reconoció a los policías.

Los agentes intervinieron la motocicleta, que fue trasladada a dependencias policiales como parte del atestado. Por su parte, los arrestados fueron trasladados a un centro de salud para ser sometidos a un reconocimiento médico antes de ser trasladados puestos a disposición judicial.