Un camión de basura vuelca sobre la V-30

Un camión de basura ha volcado sobre la V-30 durante la noche de este miércoles y ha complicado el tráfico en València, según la Dirección General de Tráfico. El vehíuclo venía por la carretera de Madrid que incorpora el tráfico por la Avenida del Cid y ha volcado justo en el enlace de la A-3 en dirección Barcelona y Mislata. Los servicios de emergencias y sanitarios trabajan sobre el ramal, que permanece cortado.

Grúas de Bomberos de Valencia, Guardia Civil de Tráfico y un SAMU ha actuado sobre el accidente de tráfico en València para retirar el vehículo y regular el tráfico, informa la DGT. Por el momento, se desconoce si hay heridos y cómo ha sido el accidente.

