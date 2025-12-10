Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro

Una vecina de Nati, la mujer presuntamente asesinada por su pareja en Catarroja, la vio pedir ayuda desde el balcón, y como su pareja la arrastraba hacia dentro de la vivienda. Así lo ha asegurado en declaraciones a este diario la testigo, que compartía edificio con la víctima, quien asegura que desde que la mujer se instaló en la casa de su maltratador era sometida a palizas "día sí y día también". A pesar de ello, la testigo nunca llegó a avisar a la policía. Como consecuencia de las graves lesiones que el agresor le causó, Natividad fallecía este martes en el Hospital La Fe de Valencia, donde permanecía ingresada desde el sábado en estado de coma por las graves lesiones que presuntamente le causó su pareja, un maltratador multirreincidente con varias denuncias a sus espaldas por malos tratos.

El fatal desenlace no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la calle Alicante, según admiten en declaraciones a este diario, quienes eran conocedores de las palizas que recibía por parte de su agresor. De hecho, esa misma tarde una testigo vio como le estaba agrediendo. No fue un episodio aislado, como tampoco ha sido su única víctima. De hecho, personas próximas al entorno de la pareja relatan a Levante-EMV que apenas un mes antes de esta paliza mortal, Juan Carlos R. Ch. "le dio dos bofetadas y la tiró al suelo", estando en plena calle, en una plaza de la localidad de l'Horta Sud, a escasos metros de la vivienda donde se había instalado la pareja, propiedad de la madre del ahora detenido. Sin embargo, aquel día tampoco dieron aviso a las autoridades para que pudieran actuar de oficio. Una pasividad que ha tenido graves consecuencias, y que ahora tratan de justificar alegando que la muerte de Nati "era algo que se veía venir desde hacía tiempo".

Maltratador multirreincidente

La relación entre Natividad y Juan Carlos R. Ch., vecinos "de toda la vida" de Catarroja, comenzó hace seis meses y siempre ha estado marcada por la violencia que él ejercía sobre ella. Unos malos tratos de los que eran conscientes todas las personas que lo conocían, y que había llevado a varias parejas anteriores, que también los sufrieron, a denunciarlo por ello. Vecinos de la calle Alicante de Catarroja describen al presunto agresor como "un bala perdida", una persona "muy polémica" que "se buscaba la vida robando para pagarse el vicio". "Yo le tenía miedo y cada vez que me lo cruzaba me cambiaba de acera", relata una vecina.

A ella la describen como "una buena mujer", una "grandísima persona" que "no se metía con nadie" y que "se desvivía por sus tres hijos, dos mujeres y un hombre, todos ellos mayores de edad, que "eran su vida". Una amiga de la familia relata que en los últimos meses había sufrido una recaída se había vuelto a enganchar a las drogas. Esta misma fuente indica que fue esta adicción lo que la unió a su asesino, también drogodependiente. Por su parte, otra vecina de la localidad de l'Horta Sud, que conocía a la víctima "desde que era pequeña", ha recibido la noticia de la muerte de Nati "como un jarro de agua fría".

La mujer se enteró de los hechos este martes. "Me dijeron que estaba detenido, pero lo acababa de ver por la calle, e iba 'tan pancho"", denuncia la mujer, que cuestiona la decisión de dejar en libertad al presunto agresor tras prestarle declaración este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca. "No entiendo como quien que se tenga que encargar de estas cosas deje en libertad a personas así y que encima luego él vaya tan 'pancho' por la calle", lamenta la vecina.

Detenido por segunda vez

A primera hora de este martes, agentes de la Guardia Civil se han presentado en el domicilio de la pareja para detener a Juan Carlos R. Ch., como presunto autor de este crimen machista que eleva a cinco las víctimas mortales por este tipo de violencia en la Comunitat Valenciana. El presunto maltratador, que quedó ayer en libertad con cargos después de que la Fiscalía no solicitara su ingreso en prisión de forma provisional, era nuevamente arrestado por estos hechos, aunque ahora lo hace como imputado por un delito de homicidio por violencia de género.