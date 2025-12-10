Ya hay sentencia por el asesinato de Belén Cortés en Badajoz: condenados los dos menores a 6 años de internamiento y a 5 la adolescente como cómplice

Ha tardado, pero ya hay sentencia: 6 años de internamiento por un delito de asesinato para los dos menores, de 14 y 15 años. Es la sentencia del Juzgado de Menores que acaba de hacerse pública por el crimen de la educadora Belén Cortés, ocurrido el pasado mes de marzo en Badajoz. Por su parte, la adolescente que se encontraba ya en libertad, ha sido condenada a 5 años porque ha sido considerada cómplice.

El asesinato ocurrió en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de la Urbanización Guadiana, gestionada por la Junta de Extremadura.

Al mismo tiempo, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, los tres han sido condenados por robo con violencia en casa habitada y el menor de 15 años, también por conducción sin permiso.

En cuanto a la responsabilidad civil, condena a la Junta de Extremadura como responsable civil subsidiaria a asumir el pago de 620.000 euros a los familiares de la víctima.

Por otro lado, el menor de 15 años, conjuntamente con la Junta, deben pagar más de 21.000 euros por el coche en el que huyeron los tres implicados.

Además de las penas de prisión, a todos se les imponen 3 años de libertad vigilada y una orden de alejamiento a los familiares de Belén Cortés, a los que no podrán acercarse a menos de 300 metros durante 3 años.

El Juzgado de Menores los absuelve a los tres del delito de robo de vehículo a motor y al menor de 15 años del de conducción temeraria. Los otros dos tampoco son culpables de cooperación para conducción temeraria.

La mejor que ahora es condenada como cómplice, salió en libertad vigilada del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi el pasado 3 de diciembre, después de que se agotara la prórroga de la medida cautelar, mientras que los otros dos condenados por el asesinato de belén Cortés continúan, de momento, en el centro de Badajoz, por tener otros procedimientos judiciales pendientes.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

Ocurrió el 10 de marzo

El juicio por el crimen de la educadora quedó visto para sentencia el pasado 31 de octubre, tras tres días de vista. Los tres menores fueron detenidos el 10 de marzo, pocas horas después del terrible suceso. El Juzgado de Menores ordenó su internamiento cautelar en régimen cerrado por 6 meses a la espera de que fueran enjuiciados, una medida que se prorrogó otros 3 meses más al retrasarse el juicio, que finalmente comenzó el 29 de octubre.

La fiscalía y la acusación particular, en manos de Raúl Montaño, acusaron a los dos menores varones como autores materiales del asesinato de la educadora y a la adolescente, como cómplice, y pidieron para ellos 6 años de internamiento en régimen cerrado, que es la pena que ahora la jueza ha recogido en su sentencia.

Dos de las defensas, la de la chica, que ejerce Leopoldo Torrado, y la del chico de 15 años, defendido por José Duarte, solicitaron su absolución. La tercera defensa no ha hecho declaraciones nunca sobre la causa.

La jueza, además de la responsabilidad penal de los menores, debía determinar en su sentencia a quién corresponde asumir las indemnizaciones a los familiares de la víctima. Tanto la acusación particular como las defensas coincidieron en el juicio en que es a la Administración regional, bajo cuya tutela efectiva estaban dos de los menores y de «facto» el tercero, y a la que consideran la responsable última de piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que residían.