Detenido el padre del hombre que mató a tiros a Raponchi en Xirivella por ayudarle en el crimen

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han detenido este miércoles al padre de Juan M. F., el hombre que presuntamente mató a tiros a Daniel M. V. la mañana del 4 de septiembre en la plaza Gerardo Garcés de Xirivella, por su supuesta implicación en el crimen. El arrestado, A. M., ha sido conducido este jueves ante el juez de Mislata que instruye la causa, quien acaba de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el padre del presunto autor material del crimen, a quien acusan del mismo delito que a su hijo: homicidio.

A. M. ha sido acusado del mismo delito que su hijo, homicidio como autor por cooperación necesaria, ya que habría trasladado a su hijo hasta el lugar de crimen y luego lo habría sacado de allí y le habría ayudado a ocultarse en una vivienda de Requena, donde se instaló tras presuntamente consumar el asesinato de Raponchi y darse a la fuga en un BMW.

El detenido, que ha sido trasladado a primera hora de la mañana de este jueves ante el Tribunal de Instancia de Mislata para declarar ante el juez número 3 de la Sección Civil y de Instrucción, que lleva el caso, ha salido esposado y escoltado por la Policía Nacional, entre gritos y mensajes de despedida de una docena de familiares que han rodeado el coche patrulla en el que ha sido llevado, de nuevo, a los calabozos del complejo policial de Zapadores a la espera de que lo recoja la Guardia Civil para trasladarlo a la cárcel de Picassent, donde también se encuentra su hijo, Juan M. F.

Detenido dos meses después

Tras semanas de exhaustiva investigación, agentes del Grupo de Homicidios localizaban y detenían la noche del pasado 6 de noviembre al presunto homicida, un expresidiario de 35 años conocido como 'el Morcillo', en un barrio de Requena, donde llevaba una vida discreta para no llamar la atención. Dos días después el detenido pasaba a disposición judicial. Durante el tiempo que estuvo ante la jueza, el acusado de matar a Daniel M. de tres disparos por la espalda se acogió a su derecho a no declarar y solo respondió a las preguntas de su letrada. El detenido se limitó a decir que es consumidor de drogas para tratar de ganarse alguna reducción de la pena.

Después de prestarle declaración, el juzgado de Instrucción 1 de Requena, partido judicial donde se produjo su detención, acordaba su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. A Juan M. F. se le imputan media docena de delitos, entre ellos contra la seguridad vial, robo, tenencia ilícita de armas y homicidio, este último por el asesinato de Raponchi, un hombre de 35 años con un largo historial delictivo que acababa de quedar en libertad tras cumplir una larga condena.

Tres disparos

Tal y como informó este diario, el asesinato de Daniel M. se produjo el 4 de septiembre, sobre las 9.50 horas, en la Plaza Gerardo Garcés, en el cruce con la Avenida Constitución de Xirivella. Según relataron varios testigos a este diario, el homicida iba a bordo de un vehículo del que se bajó nada más ver a su víctima. En apenas unos segundos, con premeditación y alevosía, le descerrajó tres disparos mortales que le causaron la muerte. Tras consumar el crimen, se volvió a subir del coche y se fugó a toda velocidad. Algunos vecinos apuntaban que el vehículo estaba conducido por una segunda persona, de la que se tiene la sospecha que pudiera ser su hermano.

El personal de una farmacia ubicada a escasos metros del lugar del crimen prestó las primeras asistencias al herido, que cayó desplomado en estado inconsciente en plena calle dejando un reguero de sangre. Las farmacéuticas comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, por turnos, hasta la llegada de un primer equipo de la Policía Local de Xirivella que se encontraba patrullando por la zona.

Asesinan a tiros a un hombre en Xirivella / Francisco Calabuig

Tras recibir un aviso de un herido por arma de fuego, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal retomó las maniobras de RCP hasta la llegada de un SAMU, cuyo equipo médico finalmente continuó asistiendo al herido hasta que finalmente confirmaron su fallecimiento. Poco antes del mediodía, el cuerpo sin vida de Raponchi era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia donde se le practicó la autopsia.

"Te tengo que matar"

La zona quedó acordonada bajo un estricto dispositivo de seguridad formado por decenas de policías para facilitar el trabajo de los agentes, ante la acumulación de decenas de vecinos y periodistas que se encontraban en las inmediaciones. Especialistas de la Policía Científica, por su parte, realizaron una minuciosa inspección ocular del terreno en busca de posibles vestigios del autor del crimen, quien hasta ahora permanecía en paradero desconocido tras huir a bordo de un coche oscuro de alta gama.

Según los primeros datos de la investigación, todo apunta a un ajuste de cuentas entre víctima y agresor, quienes la noche anterior habrían mantenido un enfrentamiento en el recinto ferial, a escasos metros de la zona en la que se produjo el homicidio. Personas del entorno de Daniel aseguran que el fallecido había quedado con su asesino para hablar y solucionar el conflicto. De hecho, los investigadores comprobaron que minutos antes del suceso ambos habían mantenido una conversación telefónica cuyo contenido no ha trascendido al estar decretado el secreto de sumario en esta causa.

Sin embargo, vecinos que presenciaron los hechos indican que el homicida tenía claras sus intenciones de zanjar el asunto por las malas. Así, tras avistar a su objetivo, según relató un testigo, un hombre "con barba y vestido de negro", bajó del vehículo y sin mediar palabra le descerrajó tres disparos mortales después de gritarle "te tengo que matar".