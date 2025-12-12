Un minuto de silencio para condenar el asesinato de Nati en Catarroja

Silencio, rabia y dolor por la muerte de Natividad Heredia Torres, la vecina de Catarroja presuntamente asesinada a golpes por su pareja, Juan Carlos R. Ch., un maltratador con múltiples antecedentes por violencia de género, ya en prisión como presunto autor del crimen machista que ha conmocionado a los vecinos y vecinas de la localidad de l'Horta Sud. Este viernes, decenas de personas se han concentrado en las puertas del ayuntamiento para homenajear a Nati y trasladar su solidaridad a sus familiares. También para mostrar su rechazo a la violencia machista, una "lacra social que tenemos que combatir desde todos los ámbitos", tal y como ha destacado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

La concentración ha tenido lugar a las 13.00 horas de este viernes, tres días después de que los médicos confirmaran el fallecimiento de la mujer y sin que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género haya confirmado todavía que se trata de un crimen machista, a pesar de todos los indicios que así lo apuntan. Tampoco sin que el consistorio haya decretado ninguna jornada de luto oficial, algo que no harán hasta que llegue esa confirmación oficial, y que, según ha avanzado la alcaldesa, consistirá en tres días de duelo. Cuando llegue ese momento, ha detallado, "volveremos a salir a la calle a decir que no aceptamos que se minimice la violencia hacia las mujeres ni aceptamos un paso atrás en nuestros derechos".

Enterrada en la intimidad

Antes de la concentración, familiares y amigos de la víctima enterraban sus restos mortales en el cementerio municipal de Catarroja. Un sepelio celebrado en la más estricta intimidad por petición de sus allegados. Dos horas después, a las puertas del edificio consistorial, representantes de la corporación municipal, colectivos feministas de la localidad, familiares, amigos y vecinos de Nati han guardado un minuto de silencio para condenar este último feminicidio, el quinto en lo que va de año en la Comunitat Valenciana.

"Nos concentramos con el corazón encogido por el brutal asesinato machista de una vecina de Catarroja", ha lamentado Silvent, quien ha mostrado su "rabia" y su "rechazo" a "cualquier violencia contra las mujeres", una violencia "que continúa destrozando vidas como la de Nati".

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

La primera edil ha remarcado la importancia de que la sociedad actúe ante cualquier indicio de violencia de género. "No podemos normalizar este tipo de situaciones en nuesto día a día y no podemos ponernos de perfil y pensar que es un asunto privado", ha remarcado. Asimismo, ha subrayado la necesidad de "priorizar la ayuda" a las víctimas y de "condenar públicamente" a los agresores, a los maltratadores y a los asesinos. "No podemos tolerar discursos negacionistas, cuestionar lo que es una evidencia ni buscar excusas cuando se trata de proteger vidas como la de Nati", ha agregado.

Vecinas de Catarroja durante el minuto de silencio en memoria de Nati. / A.C.

Silvent ha destacado el compromiso del ejecutivo local en la "prevención, protección y la lucha" contra la violencia machista, "una lacra social que tenemos que combatir desde todos los ámbitos". A este respecto, ha recordado los equipos especializados, municipales y supramunicipales, a disposición de las víctimas, unas herramientas que funcionan las 24 horas del día, pero que para que funcionen "hay que denunciar y activarlos". Una responsabilidad no solo de las víctimas, sino de la sociedad, "que también tenemos un papel muy importante",

Finalmente, la alcaldesa de Catarroja ha informado de que el próximo martes 16 se ha convocado una mesa multidisciplinar de violencia de género para revisar los protocolos de coordinación del ayuntamiento en esta materia y reforzar la prevención.