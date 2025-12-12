Intervienen 32 piezas de marfil en València: se estima un daño a la fauna de 3,6 millones de euros

La Guardia Civil investiga a una mujer por un delito contra la fauna y otro de contrabando tras incautar 32 piezas de marfil tallado, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado mes de octubre, tras la búsqueda activa en fuentes abiertas sobre la venta en canales de Internet en el marco de la lucha contra el tráfico de especies protegidas y la del contrabando, los agentes tuvieron constancia de que se estaban ofreciendo a la venta en una plataforma de internet diversas piezas de marfil tallado, probablemente de elefante.

Este animal se encuentra protegido en el Anexo I del convenio CITES, el cual protege a las especies que tienen un mayor grado de peligro de extinción.

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes determinaron que la comercialización se estaba llevando a cabo sin los certificados CITES que deben llevar aparejadas estos artículos para su tenencia, compra, oferta de compra, adquisición, exposición al público, utilización con fines lucrativos, venta, transporte y tenencia.

El 18 de noviembre de 2025, los agentes registraron un domicilio de la capital valenciana en el que intervinieron 32 piezas de marfil tallado representando personajes y escenas orientales.

Investigada una mujer de 71 años

La investigación se saldó con la investigación de una mujer de 71 años y nacionalidad española a la que se le atribuyen dos delitos, uno contra la fauna y otro de contrabando.

Estas piezas se han remitido a la UT-UCOMA (Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil) para su análisis y valoración económica y comercial, si bien en un análisis preliminar el daño a la fauna podría alcanzar los 3.600.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Seprona de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 11 de València.