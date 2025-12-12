Cuatro mujeres y un niño, las cinco víctimas mortales del machismo en la Comunitat Valenciana en 2025

Natividad Heredia Torres, una mujer de 50 años y vecina de Catarroja, se ha convertido en la quinta víctima de la violencia machista este año en la Comunitat Valenciana tras fallecer este martes en la UCI del Hospital Universitario La Fe de València. Con el asesinato de Natividad, son cinco las víctimas mortales de la violencia machista este 2025 en la C. Valenciana: cuatro mujeres y el hijo de dos años de una de ellas, la primera en ser asesinada este año en este territorio.

Tal como ha venido informando este diario, ese primer crimen machista se produjo el 25 de junio pasado en Algemesí. Alejandra Emilia Villegas, de 42 años, y su hijo Samuel, de dos años fueron asesinados por la pareja de ella y padre del menor. A la mujer la cosió a cuchilladas y al niño lo estranguló mientras dormía. Ninguno de ellos estaba protegido porque nadie había denunciado al maltratador pese a la creciente espiral de violencia y acoso al que sometía a Alejandra.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Tres meses y medio después, a principios de octubre, fue asesinada, también a cuchilladas, Cristina, de 37 años, en su piso de Alicante, por su pareja y un amigo de este. El cuerpo de la mujer fue encontrado dos semanas más tarde, el 24 de octubre, oculto en el canapé de una cama de la vivienda de la víctima, donde tenían pensado descuartizarla, pero estaban esperando a que les llegara el arcón congelador que habían comprado en una gran superficie -donde fueron grabados por las cámaras de seguridad- para congelar el cadáver antes de desmembrarlo.

La tercera mujer asesinada, Oriana, de 29 años, también lo fue en Alicante y con el mismo método, un arma blanca. Oriana se estaba divorciando de su verdugo, de 34 años y con quien tenía una niña de tres años, pero seguían compartiendo piso por cuestiones, una vez más, económicas. El crimen se produjo el pasado 2 de diciembre y, como en los casos anteriores, nadie había denunciado el maltrato al que sometían a las tres mujeres, por lo que no se había podido dictar ninguna orden de protección.

Un asesinato machista cada 6 días desde 2003

Desde que hay registros diferenciados de feminicidios íntimos en España, es decir, desde el 1 de enero de 2003, son 1.340 las mujeres asesinadas en episodios motivados por la violencia machista, lo que arroja una media de más de 58 víctimas mortales al año; es más, la media es de una mujer asesinada cada seis días por su pareja o expareja. En la C. Valenciana, son 167 mujeres asesinadas en estos casi 23 años; una media de más de siete cada año.

La violencia estructural extrema contra el derecho a la libertad de las mujeres deja más cifras insoportables: desde que se registran los casos de asesinatos vicarios, es decir, cuando el maltratador mata a los hijos de su víctima y la deja a ella viva para enterrarla en dolor, cifra que solo se contabiliza desde el 1 de enero de 2013, ya que el Estado tardó una década en reconocer que también era violencia sobre la mujer esa criminalidad, son 65 los menores asesinados; ocho de ellos, en la C. Valenciana (el último, Samuel).

En estos 23 años de crímenes machistas registrados en una estadística diferenciada para visibilizar -y poder luchar contra ella con datos objetivos- la versión más extrema de la violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo, la cifra de huérfanos se acerca a los 2.000. En concreto, hace diez meses, en febrero de 2025, se situaba en 1.862, la mitad de ellos, menores de edad, según un informe de la Fundación Mujeres, que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla.

Falta de respuesta social y del entorno

Un dato para la reflexión colectiva: de las 1.340 mujeres asesinadas hasta hoy, poco más del 20 %, es decir, solo una de cada cinco, había dado el paso de denunciar y pedir ayuda. Y otro más: las denuncias interpuestas por los familiares y allegados de la mujer víctima de maltrato, es decir, quienes más y mejor conocen la situación, representan menos del 2 % del total. La mayoría siguen siendo presentadas por la víctima, seguido de los casos que se detectan por intervención policial.