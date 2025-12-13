Investigación
Detenido un cirujano en la C. Valenciana por violar en el quirófano a una paciente anestesiada
Dos enfermeras fueron testigos de la agresión sexual, la grabaron con su teléfono y acudieron a la Policía
El médico, que también operaba en la Comunitat Valenciana, está ya en prisión provisional por orden judicial
Un cirujano plástico que realizaba intervenciones en la Comunitat Valenciana ha sido detenido en Alicante por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia en un quirófano alquilado en Murcia, según fuentes judiciales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en un quirófano de un hospital privado murciano, donde la mujer tenía programada una intervención de estética. En concreto, iba a operarse el pecho. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo y dos enfermeras del centro.
Fueron ellas las que se percataron de que, una vez que la paciente se hallaba ya dormida, el médico estaba junto a ella y realizaba unos movimientos extraños que les parecieron de carácter sexual, tanto que decidieron grabar con un teléfono móvil lo que ocurría.
En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico penetrando, supuestamente, a la mujer, inmóvil al estar sedada.
El médico fue detenido en Alicante
Las enfermeras primero pusieron en conocimiento de la dirección del hospital lo sucedido y después acudieron a la Policía. Al investigarse un caso de violencia sexual, el asunto pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región.
Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el hombre estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al sospechoso, quien se encontraba en el domicilio de su madre, en Alicante.
Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del cirujano como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales. El caso fue judicializado y pasó a un órgano con competencias en Violencia sobre la Mujer, como establece la actual normativa legal.
El hospital privado donde ocurrieron los hechos estudia personarse en la causa
Las dos enfermeras, testigos de la violación
Antes de llamar al doctor, la titular del Juzgado de Molina de Segura con competencias en Violencia sobre la Mujer citó en calidad de testigos a las dos enfermeras que estuvieron presentes en el momento de los hechos, así como a la propia víctima, una mujer de mediana edad residente en el citado municipio murciano.
Cabe recordar que, para que este tipo de asuntos puedan tener recorrido judicial, es imprescindible una denuncia por parte de la afectada. En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia. En este caso, la víctima sí continúa adelante con el proceso.
Después de pasar tres noches en los calabozos, el sospechoso fue trasladado, este viernes por la mañana, desde dependencias policiales hasta los juzgados, para comparecer ante la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura. Ante la Policía, y asistido por sus abogados, se acogió a su derecho a no declarar.
Del juzgado, a la cárcel
La jueza, debido a la gravedad del delito que se le imputa y dados los indicios que había en contra del doctor, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.
El sospechoso, que cuenta con los servicios de un despacho de abogados de Murcia, es de origen americano y la sede de su clínica está en Madrid, por lo que el riesgo de fuga fue un factor tenido en cuenta por la jueza a la hora de tomar la decisión.
El hospital subraya que es un médico externo
El centro hospitalario en el que ocurrieron los hechos ha puesto el acento en que hará gala de una "colaboración absoluta" con la Justicia para esclarecer lo sucedido en sus instalaciones.
Fuentes del hospital han querido dejar claro que, tanto el médico como la paciente, son externos: el quirófano fue alquilado expresamente para practicar esta intervención, algo que es habitual. Este facultativo, en concreto, ya había operado en este hospital anteriormente, como también ha hecho, según explica él mismo en sus redes, en otros centros privados, tanto de Murcia como de la vecina Comunitat Valenciana.
Por otro lado, agregan que el centro baraja personarse como acusación en la causa, "siempre y cuando hacerlo no interfiera con los intereses de la propia víctima".
Responsables del hospital han declarado ya en calidad de testigos.
- Los expertos confirman que los Peligni fueron los fundadores de València
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- El actor valenciano Nacho Llàcer fallece en un accidente en Kenia
- La redacción de À Punt examina a su director de informativos tras meses de conflictos
- El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes
- Condenan a un matrimonio de septuagenarios por coaccionar a su inquilina para echarla del piso
- Aemet lanza una alerta naranja por lluvias para el fin de semana en el interior sur de Valencia