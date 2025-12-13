Detenido un cirujano en la C. Valenciana por violar en el quirófano a una paciente anestesiada

Un cirujano plástico que realizaba intervenciones en la Comunitat Valenciana ha sido detenido en Alicante por, presuntamente, violar a una paciente que se encontraba bajo los efectos de la anestesia en un quirófano alquilado en Murcia, según fuentes judiciales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, en un quirófano de un hospital privado murciano, donde la mujer tenía programada una intervención de estética. En concreto, iba a operarse el pecho. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo y dos enfermeras del centro.

Fueron ellas las que se percataron de que, una vez que la paciente se hallaba ya dormida, el médico estaba junto a ella y realizaba unos movimientos extraños que les parecieron de carácter sexual, tanto que decidieron grabar con un teléfono móvil lo que ocurría.

En el vídeo, que ya obra en poder de la jueza encargada de la causa, se aprecia al médico penetrando, supuestamente, a la mujer, inmóvil al estar sedada.

El médico fue detenido en Alicante

Las enfermeras primero pusieron en conocimiento de la dirección del hospital lo sucedido y después acudieron a la Policía. Al investigarse un caso de violencia sexual, el asunto pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Región.

Tras proceder al análisis de las pruebas, y dado que el hombre estaba plenamente identificado, los investigadores policiales se ocuparon de localizar al sospechoso, quien se encontraba en el domicilio de su madre, en Alicante.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del cirujano como presunto autor de un delito de agresión sexual. Fue trasladado a los calabozos de dependencias policiales. El caso fue judicializado y pasó a un órgano con competencias en Violencia sobre la Mujer, como establece la actual normativa legal.

El hospital privado donde ocurrieron los hechos estudia personarse en la causa

Las dos enfermeras, testigos de la violación

Antes de llamar al doctor, la titular del Juzgado de Molina de Segura con competencias en Violencia sobre la Mujer citó en calidad de testigos a las dos enfermeras que estuvieron presentes en el momento de los hechos, así como a la propia víctima, una mujer de mediana edad residente en el citado municipio murciano.

Cabe recordar que, para que este tipo de asuntos puedan tener recorrido judicial, es imprescindible una denuncia por parte de la afectada. En el caso de que la mujer no hubiese querido emprender acciones, la jueza se habría visto obligada a dar carpetazo a la causa, explican profesionales de la Justicia. En este caso, la víctima sí continúa adelante con el proceso.

El cirujano fue detenido tras ser sorprendido violando, presuntamente, a una paciente anestesiada en el quirófano. / Levante-EMV

Después de pasar tres noches en los calabozos, el sospechoso fue trasladado, este viernes por la mañana, desde dependencias policiales hasta los juzgados, para comparecer ante la magistrada responsable del Juzgado Nº 4 de Molina de Segura. Ante la Policía, y asistido por sus abogados, se acogió a su derecho a no declarar.

Del juzgado, a la cárcel

La jueza, debido a la gravedad del delito que se le imputa y dados los indicios que había en contra del doctor, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presunto autor de un delito de agresión sexual, tal y como confirman fuentes judiciales.

El sospechoso, que cuenta con los servicios de un despacho de abogados de Murcia, es de origen americano y la sede de su clínica está en Madrid, por lo que el riesgo de fuga fue un factor tenido en cuenta por la jueza a la hora de tomar la decisión.