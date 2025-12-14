El cirujano encarcelado por violar a una paciente en Murcia, "muy tranquilo" en su celda compartida y sin protocolo antisuicidio

La del viernes fue la primera noche que el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pasó en el penal de Sangonera, al que son llevados los reos en régimen de prisión provisional.

Al llegar, el sospechoso fue trasladado al módulo de ingresos, para pasar sus primeras horas, explican fuentes penitenciarias. Ya en la cárcel, fue atendido por un médico, que estableció que a este interno no era necesario ponerle un preso sombra, algo que se hace con los recién llegados que sí presentan tendencias autolíticas.

Después de ser asistido por un facultativo, al doctor lo vieron el trabajador social y el educador. Todos los profesionales son los que han de decidir el módulo al cual mandarlo, algo que, previsiblemente, acontezca ya el lunes.

Comparte celda con otro varón que también ha ingresado recientemente en la prisión murciana

De momento, ha sido enviado al módulo 4, y se prevé que su destino, mientras permanezca en el penal, sea un área tranquila de la penitenciaría. Se trataría de una zona en la que los internos cuentan con talleres y actividades. En este módulo «tranquilo» residen maltratadores, sospechosos de homicidios y violaciones, internos que «no suelen dar problemas».

En el caso del doctor, según apuntan fuentes cercanas, se encuentra calmado, de momento, y comparte celda con otro varón que también ha ingresado recientemente en la prisión murciana.

El cirujano plástico, fotografiado en un quirófano, en una imagen de hace unos meses. / /

El cirujano fía su defensa a uno de los despachos de penalistas más prestigiosos de la Región. Con la instrucción recién iniciada, el primer paso será, previsiblemente, lograr que el presunto violador sea excarcelado y aguarde en libertad la continuación del proceso.

También podría solicitar el cambio de cárcel, dado que su domicilio no se encuentra en la Región de Murcia. Su madre vive en Alicante (donde el sospechoso fue detenido) y él afirma que tiene la consulta en la capital de España.

En ausencia del anestesista

De momento, han prestado declaración, en calidad de testigos, las enfermeras, las supervisoras de Enfermería del centro, la directora y el gerente. Al que no se ha escuchado, de momento, es al anestesista.

Las enfermeras aseguraron que este profesional, presente en la operación, se encargó de sedar a la paciente, pero no presenció el ataque sexual porque el médico aprovechaba sus salidas de quirófano para perpetrar la agresión de las que ellas sí se percataron.

La Consejería no tenía conocimiento "La Consejería no ha recibido ninguna notificación sobre este asunto y no disponemos de información", apuntaron fuentes de Salud, a preguntas de este periódico. Desde el departamento que dirige Juan José Pedreño destacaron: "Esperamos que se esclarezcan los hechos, y que, de confirmarse, la Justicia actúe en consecuencia". Posteriormente, añadieron que, tras conocer la información por este diario, contactaron con el hospital, el cual "nos informó de que el tema está en sede judicial". Al igual que expresaron desde el hospital privado en el cual sucedieron los hechos, desde la Consejería precisaron que el asunto está judicializado y que, mientras transcurra esta instrucción, ambos se ponen a disposición de la jueza, para lo que pueda requerir. "Colaboración absoluta con las autoridades y con la Justicia", remarcaron desde el IMED.

Cabe recordar que, según la ley, el anestesista ha de estar en todo momento en el área quirúrgica mientras se practica la intervención; sin embargo, las enfermeras contaron que este profesional sí salió en más de una ocasión.

Subrayaron que ellas se percataron de que estaba pasando algo raro, por los movimientos del doctor, y por eso grabaron con un móvil y sin que el médico se percatase. El vídeo obra en poder de la Justicia y ha sido una prueba sólida a la hora de mandar a prisión al sospechoso.

Desde el IMED Virgen de la Fuensanta enviaron este sábado un comunicado, a raíz de la primicia de este periódico, en el cual mostraron su "total apoyo a las profesionales que detectaron este comportamiento delictivo". Destacaron que las enfermeras "comunicaron de inmediato los hechos a la dirección del hospital".

De Barcelona a Río y Toronto

El hombre se define en sus perfiles de Internet como «especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y subespecialista en Cirugía Plástica Estética» y asegura que cuenta con tres lustros de experiencia a sus espaldas.

Apunta que se licenció en Medicina y Cirugía en una universidad emplazada en Barcelona y que obtuvo la especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, por oposición vía MIR, en un hospital ubicado en Santiago de Compostela.

El cirujano plástico afirma que es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre), de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (Aecep) y de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Según sus credenciales, completó su formación en centros de prestigio, como uno emplazado en Río de Janeiro (Brasil), otro en Toronto (Canadá), un tercero en Taiwán y un hospital situado en la Ciudad de México.

El cirujano, según difunde él mismo, ha llevado a cabo intervenciones en diferentes hospitales privados, principalmente de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Muy activo en redes, donde pueden contactarle los interesados en sus intervenciones, cuelga vídeos grabados en quirófano, donde explica en qué consisten sus operaciones.

El doctor cuenta con casi 7.500 seguidores en Instagram y casi mil amigos en Facebook.