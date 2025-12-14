Detenido en Torrent por la venta ilegal de entradas para una carrera de MotoGP

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un hombre de 49 años, propietario de una sociedad mercantil dedicada a la venta de entradas para eventos multitudinarios, como presunto autor de un delito de estafa tras vender entradas anuladas para un gran premio (GP) de motociclismo. Por el momento, se han conseguido recopilar 11 denuncias de personas perjudicadas en todo el territorio nacional.

El presunto estafador compraba lotes de entradas a la empresa oficial del circuito para posteriormente devolverlas. Una vez recibido el importe, revendía las entradas ya anuladas a través de su página web a un precio mayor, siéndoles negada la entrada al recinto a las víctimas el día del evento, según recoge la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron hace dos meses por parte de agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent a raíz de la denuncia recibida por parte de un perjudicado que refería haber comprado cuatro entradas para un gran campeonato de motociclismo a través de una página web de venta de entradas, por un importe total de 513 euros. El denunciante, una vez trató de acceder al circuito el día del evento, se le negó su entrada al mismo, siendo informado de que las entradas no eran válidas.

Durante las primeras pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se comprobó la existencia de "multitud" de reseñas negativas interpuestas por personas perjudicadas en la venta de entradas por parte de la página web referida, así como reclamaciones a una organización de consumidores.

Otras diez denuncias

A su vez, tras consultar las bases de datos policiales, se tuvo constancia de otras 10 denuncias por hechos similares recibidas tanto en dependencias de Policía Nacional como de Guardia Civil de toda la geografía española.

En el marco de las indagaciones, los agentes comprobaron que el sitio web investigado simulaba la apariencia de página oficial de venta de entradas del circuito e identificaron al administrador único y responsable de esta mercantil.

El 'modus operandi' del sospechoso consistía en comprar grandes lotes de entradas a la empresa de venta oficial del circuito para posteriormente solicitar su devolución. Una vez recibido el importe de las mismas, las revendía a través de su página web a un precio mayor, encontrándose anuladas e inválidas para su uso.

Detenido otras veces

Esta actividad delictiva, según señala la Policía Nacional, provocaba un "gran perjuicio" para las víctimas que se desplazaban desde otros puntos de España para acudir al evento, donde se percataban de la estafa cuando se les negaba el acceso al mismo.

La operación finalizó a finales de noviembre con la detención del propietario de la empresa tras ser citado en las dependencias policiales de Torrent, como presunto autor de un delito de estafa, quien ya había sido detenido en anteriores ocasiones por hechos similares. Los agentes no descartan la existencia de más víctimas que todavía no han presentado denuncia.