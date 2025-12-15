Investigación
Matan a puñaladas a una mujer de 44 años en su casa de Sevilla
Desde la Guardia Civil apuntan que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre este crimen, aunque fuentes consultadas señalan que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género"
Carlos Doncel
Una mujer ha muerto tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio en la localidad sevillana de La Algaba. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las 16:50, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla, tal como informan desde este organismo. Una vez personadas las autoridades en el domicilio, certificaron el fallecimiento de la víctima, de 44 años de edad.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también efectivos del equipo de Homicidios y Laboratorio de la Guardia Civil, además de la Policía Local de La Algaba y sanitarios. En estos momentos, los agentes de la Benemérita se encuentran investigando lo sucedido "sin descartar ninguna hipótesis", según señalan desde el Instituto Armando. Sin embargo, fuentes consultadas por El Correo de Andalucía señalan que todo apunta a que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género".
La primera alerta la dio un testigo de los hechos, que llamó al Servicio de Emergencias 112 para avisar de la presencia de "una mujer herida en una casa de la calle Buganvilla". Cuando se personaron las autoridades en el lugar indicado, comprobaron que la víctima, de 44 años y nacionalidad española, había perdido la vida de manera violenta. Queda por esclarecer ahora las causas concretas que rodean a este homicidio, del que por el momento no ha trascendido ninguna detención relacionada.
