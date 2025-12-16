Bernabé reivindica que "toda la sociedad se convierta en punto violeta" para acabar con el "terrorismo machista"

La delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, insta a que "toda la sociedad" esté atenta a cualquier señal de violencia machista y que lo denuncie o pida ayuda. Lo ha hecho este martes, tras el minuto de silencio convocado a las puertas de la delegación, en València, con el que se ha visibilizado la condena por el crimen machista de Natividad Heredia Torres, la mujer de 48 años asesinada en la madrugada del pasado día 6 en Catarroja por su pareja, Juan Carlos R. Ch., el maltratador multirreincidente encarcelado desde hace una semana por estos hechos. Además, en el minuto de silencio ha sido condenado el otro crimen machista reconocido por el Ministerio de Igualdad, el de una mujer de 36 años asesinada por su pareja y arrojada a una cuenta en una carretera de Tarragona en septiembre pasado. El acto de repulsa en la Delegación del Gobierno se suma al ya celebrado el pasado viernes en Catarroja, cuya alcaldesa ha decretado este martes tres días de luto en señal de repulsa por el crimen.

Bernabé ha leído un manifiesto, justo antes del minuto de silencio, en el que ha pedido a la ciudadanía entera que se convierta en "un punto violeta único" para luchar contra “la violencia de género, ese terrorismo machista contra las mujeres, una violencia que es imprescindible señalarla y no negarla, además de combatirla desde todos los ámbitos". La representante en Valencia del Gobierno central y también secretaria de Igualdad del PSOE ha advertido que “estas fechas [en referencia a las navidades] son complicadas y complejas, y en ellas los feminicidios tienen mayor intensidad”. Este año, son ya 47 las víctimas mortales de la forma más extrema de ese machismo estructural; 1.342 desde que existen registros de feminicios íntimos, esto es, desde el 1 de enero de 2003.

Abraham Pérez

Por tanto, ha realizado “un llamamiento a la sociedad para que en estas fechas próximas de festividades, todas y todos formemos parte de ese gran punto violeta que debe ser toda la sociedad en su conjunto. La lucha contra la violencia machista es una cuestión de todos, de todas las administraciones, de todas las fuerzas políticas y también de la sociedad”, ha añadido.

En este momento, ha recordado, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado protegen en la Comunitat Valenciana a más de 17.000 mujeres que están en el sistema VioGén. “Durante estas semanas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil intensifican también los trabajos de protección y vigilancia sobre las mujeres que están dentro de este sistema”, garantizó Bernabé.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Nadie llamó al 112 pese a los gritos de Nati

El llamamiento lanzado por la delegada es especialmente relevante después de que se haya conocido que buena parte del vecindario estuvo escuchando durante horas los golpes y gritos del presunto agresor y los lloros y peticiones de auxilio de Nati, como la llamaban sus allegados, pero nadie llamó a Emergencias ni a ningún cuerpo policial. Solo cuando la madre del maltratador le pidió a la madre del ahora encarcelado que avisase al 112 porque la víctima llevaba horas tirada en el suelo de su dormitorio, sin moverse, desangrándose por dentro, mientras su verdugo dormía en la cama. Para entonces, las 9.50 horas de la mañana del sábado, 6 de diciembre, Día de la Constitución española, Nati llevaba agonizando casi siete horas. Tres días después, moría en la UCI del Hospital La Fe y se convertía en la quinta víctima mortal del machismo este 2025 en la C. Valenciana.

Natividad Heredia Torres, tal como ha adelantado Levante-EMV, murió como consecuencia de la fortísima hemorragia cerebral que ni siquiera los cirujanos de La Fe pudieron parar porque, entre otras cosas, para cuando les llegó la paciente, ya llevaba casi siete horas desangrándose por dentro en el suelo de su habitación sin que nadie le hubiese prestado atención ni hubiese pedido ayuda médica para ella. La hipótesis más probable, dado que no presentaba ningún golpe en la cabeza, es que ese derrame lo provocara un fuerte zarandeo. Aunque esas lesiones son típicas del maltrato infantil en bebés, en este caso la víctima estaba físicamente muy debilitada por una larga trayectoria como consumidora de drogas, entre ellas cocaína, uno de cuyos efectos es precisamente el daño vascular. Además, tenía un ojo hinchado, hematomas por todo el cuerpo de golpes recibidos en distintas fechas y una herida en una oreja.

La autopsia practicada al cuerpo de Nati, como la conocían sus allegados, ha servido, así, para desmontar una de las principales mentiras del presunto autor del crimen, Juan Carlos R. Ch., de 43 años, con quien llevaba solo medio año de relación y apenas un mes de convivencia. El maltratador -tiene varias condenas anteriores por violencia de género y antecedentes por malos tratos a otras cuatro mujeres distintas- dijo desde el principio, tanto en la llamada inicial a Emergencias 112, como a la Policía Local de Catarroja, a los sanitarios desplazados a la casa y a la Guardia Civil, que Nati se había caído porque estaba "muy drogada" y se había golpeado la cabeza contra la tapa de mármol de la mesilla de noche.

Tal como ha informado este diario, no fue hasta las 9.50 cuando se realizó la primera llamada a Emergencias, a través de una vecina. Y finalmente fue el presunto asesino quien habló con el 112 tres minutos después, a las 19.53 horas del sábado, 6 de diciembre. Para entonces, Nati llevaba inconsciente, tirada en el suelo, cerca de siete horas, por lo que una de las cosas que tratará el juez de que le aclaren los médicos forenses es si se hubiese podido salvar de haber recibido antes asistencia médica, esto es, si su presunto agresor hubiese pedido ayuda médica a tiempo.

Vecinas de Catarroja durante el minuto de silencio en memoria de Nati. / A.C.

Actos de condena y repulsa

La condena oficial de la Delegación del Gobierno a este nuevo crimen machista, el quinto este año en la C. Valenciana, llega con diez días de retraso. El organismo que preside Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE desde hace un año, ha tenido que esperar a la confirmación de que se trata de un homicidio en el marco de la violencia de género para convocar el minuto de silencio, que ha tenido lugar a las 12.30 horas de este martes.

El Ayuntamiento de Catarroja, por voz de su alcaldesa, Lorena Silvent (PSPV), ya condenó el crimen el pasado viernes, día 12, con una concentración celebrada a las puertas del consistorio en la que se guardó un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de Nati. A esta acción se ha sumado hoy el decreto de tres días de luto oficial. Según ha informado el consistorio, la medida se ha adoptado después de la confirmación oficial de que el asesinato es un caso de violencia de género. "Queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia y a los amigos, así como nuestro rechazo absoluto a la violencia machista", ha indicado el consistorio a través de un comunicado, en el que también se ha mostrado su disposición a colaborar y respaldar la personación en la causa, que será ejercida por la Generalitat Valenciana.

Silvent ha explicado que “como institución pública, asumimos la responsabilidad de actuar con firmeza y de seguir impulsando políticas que protejan a las mujeres y refuercen la prevención frente a la violencia de género”.

Como muestra del duelo, las banderas de los edificios municipales de Catarroja ondearán a media asta y el pleno del próximo jueves comenzará con un minuto de silencio. Por su parte, otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se han sumado a la condena por el crimen y han convocado para este martes a las 13.00 horas un minuto de silencio, en coincidencia con el de la Delegación del Gobierno.