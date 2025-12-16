Investigación
Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo
El arrestado, que está previsto que pase este miércoles a disposición judicial, no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años relacionado con la muerte de otro de 67 años el pasado 2 de diciembre en una nave de Villanueva de Alcardete (Toledo), y ha recuperado el arma del crimen en Villamayor de Santiago (Cuenca).
Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a EFE la detención del joven por la muerte de este vecino de la localidad toledana, que fue hallado muerto "con evidentes signos de violencia".
Asimismo, fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el detenido, que está previsto que pase este miércoles a disposición judicial, no tenía ningún tipo de vínculo con la víctima y cuenta con antecedentes penales por agresión con arma blanca en diciembre de 2023.
Los investigadores han localizado el arma blanca utilizada en el crimen semienterrada en un descampado del polígono industrial de Villamayor de Santiago, próximo al municipio donde ocurrieron los hechos.
Según estas mismas fuentes, la Guardia Civil ha llevado a cabo tres entradas y registros domiciliarios simultáneos en distintas localidades de las provincias de Toledo y Cuenca, con el objetivo de localizar y asegurar efectos relacionados con los hechos investigados.
En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete ha celebrado "el esclarecimiento del crimen" y ha destacado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad "para ofrecer tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas en momentos especialmente difíciles".
"Con el esclarecimiento de los hechos, cerramos un episodio muy doloroso para nuestro municipio, un episodio que desearíamos no se repitiera jamás", ha señalado.
El Consistorio ha trasladado también su "apoyo y respeto" a la familia y allegados del fallecido.
- Un PAI acabará con el 'Chernobil de Campanar' situado frente a Nuevo Centro
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- La Generalitat advierte de que las lluvias pueden moverse hacia 'el litoral norte de Valencia
- Un fondo ruso presiona a familias de la Fuensanta para que abandonen sus hogares
- El temporal descarga lo peor en el mar y deja trombas en la Safor y el sur de Castellón
- La Comunitat Valenciana, el laboratorio del urbanismo maximalista, del despilfarro y del 'Pormishuevismo
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia