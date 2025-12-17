Susto en Zapadores: Cae el techo del área de los calabozos de la Policía Nacional

"Llueve más dentro que fuera, así no se puede hacer servicio". Es la denuncia pública de un sindicato policial, en este caso la CEP, tras el derrumbe parcial del techo y las goteras que las lluvias de este lunes y este martes han provocado en las instalaciones policiales donde se encuentran los calabozos del complejo policial de Zapadores.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia han confirmado que la caída de parte del falso techo de escayola se ha producido en la mañana de este martes y que, por fortuna, no ha provocado heridas a los agentes de la Policía Nacional que estaban prestando servicio. Tampoco a ninguno de los detenidos ingresados en los calabozos, donde justamente no ha habido desprendimientos, aunque sí ha llegado a anegarse parte del pasillo que conduce a las celdas.

En principio, todo apunta a que la causa de la caída habría sido la acumulación de agua en el falso techo, que habría vencido por ese sobrepeso. Antes de eso los agentes habían puesto cubos para recoger el agua filtrada por las numerosas goteras del falso techo.

Derribo del resto

Para evitar males mayores, los técnicos han aconsejado el derribo de buena parte de las placas de escayola, precisamente por el elevado riesgo de que acabara cayendo también y provocando más daños o alcanzando a los policías en servicio.

La caída se ha producido justo en la parte donde se encuentra la batería de ordenadores en los que se tramitan las diligencias de todos los casos que se generan con las detenciones que efectúan a diario tanto los agentes de Seguridad Ciudadana -los uniformados destinados en las patrullas que acuden a los servicios y patrullan las calles- como los destinados en unidades de investigación.

El complejo policial de Zapadores es la joya de la corona del Gobierno central, que en esta legislatura ha ejecutado buena parte de las obras de remodelación de este emblemático edificio, cuyo coste supera los 30 millones de euros, y que pretende centralizar en un solo punto la mayor parte de las unidades de la Policía Nacional que forman la Jefatura Superior de Policía, a excepción de las comisarias de distrito.

Trabajar con chubasquero

La CEP ha publicado un tuit en su cuenta de X en el que denuncia que "esta es la filtración de agua en los calabozos de @policia zapadores, llueve más dentro que fuera" u exige que "si no está en condiciones que cierren el calabozo y trasladen al personal a un lugar adecuado, no podemos hacer servicio con chubasquero mientras el techo se derrumba".