Coacciona con 'embrujos' a dos mujeres para obligarlas a prostituirse en un centro de masajes de València

Aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad y precariedad económica de sus víctimas, y valiéndose de la creencia que estas depositaban en las prácticas esotéricas, una mujer coaccionaba con rituales de brujería a las trabajadoras que contrataba para ofrecer servicios en un centro de masajes de València, donde les obligaba a prostituirse. Tras semanas de exhaustiva investigación, la Policía Nacional ha conseguido liberar a dos mujeres y detener a una tercera, la dueña del local, como presunta autora de un delito relativo a la prostitución por, presuntamente, explotar sexualmente a estas empleadas.

Las investigaciones de estos hechos que ahora salen a la luz a través de un comunicado de la Policía Nacional se iniciaron en octubre, cuando agentes adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Valencia tuvieron conocimiento de la existencia de una posible víctima de delito contra la libertad sexual, una mujer que, según apuntaban los indicios, estaba siendo obligada a realizar masajes de carácter sexual en un local de la capital utilizando rituales de brujería para amenazarla y coaccionarla.

Obligadas a trabajar semidesnudas

Durante las pesquisas llevadas a cabo junto al personal de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, los investigadores de la UCRIF inspeccionaron el centro de masajes en el que presuntamente trabajaba la víctima, un local que aparentaba ser un centro 'wellness' con actividad legal ubicado en los bajos de un bloque de viviendas de València. Dicha inspección se saldó con la liberación de dos mujeres, quienes estaban siendo explotadas sexualmente.

Al parecer, según informa la policía, la dueña del negocio había captado a las víctimas a través de una página web de anuncios donde estas se habían anunciado, ofertando su trabajo como masajista. De hecho, ambas aceptaron la oferta de trabajo ante la creencia de que su labor era exclusivamente dar masajes, tal y como les indicó la propietaria del local.

Sin embargo, una vez iniciada la actividad laboral, y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y precariedad económica de las mujeres, y a sabiendas de que una de ellas se encontraba en situación irregular en el país, la dueña les obligaba a realizar servicios sexuales bajo coacciones y amenazas. En un primer momento les obligaba a hacer los masajes semidesnudas, y posteriormente llegó a imponerles prácticas sexuales con los clientes, llegando a recurrir a rituales de brujería para intimidarlas a sabiendas de que las víctimas creían en este tipo de prácticas esotéricas.

En libertad con cargos

La detenida no solo se quedaba con la mayor parte de la tarifa que los clientes abonaban por los servicios, descontándoles el material que utilizaban para ofrecer sus servicios e incluso penalizándoles si el cliente pagaba con tarjeta. Además, acosaba a sus empleadas para que acataran sus órdenes bajo la amenaza de echarlas o sancionarlas económicamente si no lo hacían.

Por todo ello, los agentes detuvieron a la sospechosa, una mujer de 47 años de edad, que está siendo investigada como presunta autora de un delito de prostitución coactiva y explotación sexual. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de detenidos, y tomarle declaración, la autoridad judicial acordó su puesta en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando le sea requerido hasta la celebración del juicio.