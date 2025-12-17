Absuelven a la mujer que intentó secuestrar a dos niñas en València

La mujer que en dos ocasiones distintas intentó secuestrar a sendas niñas de tres y cinco años, mientras paseaban con sus respectivos padres por una transitada zona turística de València, no irá a prisión. Así lo ha acordado este martes el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha aceptado la suspensión de la pena privativa de libertad a cambio de que la ahora condenada, con un trastorno esquizoafectivo provocado por el consumo de marihuana y alcohol, reciba tratamiento psiquiátrico de manera periódica durante los próximos siete años.

En concreto, según recoge la sentencia, leída in voce tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, durante este plazo en el que la mujer permanecerá en libertad vigilada, la acusada de dos delitos intentados de detención ilegal tendrá que acudir una vez al mes a su centro de salud habitual, o a cualquiera que esté homologado, para recibir el tratamiento de esta enfermedad mental que le causó sendos brotes psicóticos que le llevaron a cometer los hechos por los que ahora ha sido condenada.

De ahí que la Fiscalía apreciara la eximente completa de enajenación mental y solicitara antes del juicio su libre absolución y la medida de seguridad de internamiento en un centro adecuado para su enfermedad. Finalmente no tendrá que ingresar en ningún psiquiátrico, eso sí, siempre y cuando asista a las citas con el especialista.

Dieciséis días en prisión

En caso de incumplimiento, la paciente podría volver a prisión, donde ingresó provisionalmente hace 16 días, cuando fue localizada y detenida por la policía después de ser declarada en rebeldía por ausentarse sin justificación de la vista oral en la que iba a ser juzgada por estos hechos ocurridos en julio de 2023, programada inicialmente para el 5 de noviembre.

Tras su detención el pasado 30 de noviembre, la mujer, de nacionalidad ecuatoriana y madre de un niño de once años, tutelado desde 2020 por la Generalitat Valenciana tras retirarle la custodia por el abandono al que estaba sometido por el trastorno y las adicciones de su madre, la paciente comenzó a recibir un tratamiento inyectable que le evita sufrir este tipo de brotes.

De ahí que el juez haya aceptado evitar su internamiento en un centro, como solicitaba la defensa, a cambio de que se comprometa a tomar la medicación que le ha sido prescrita. Además, deberá estar a disposición del tribunal siempre que se le requiera y notificar cualquier cambio de domicilio, mientras que no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 300 metros de las niñas.

Dos intentos en dos días

Los hechos que han sido enjuiciados ocurrieron en julio de 2023, cuando la ahora condenada intentó llevarse a dos niñas mientras sufría sendos episodios psicóticos. El primero de ellos ocurrió el día 17 del citado mes, cuando la acusada, que se encontraba en la zona de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de València, se acercó a una menor de cinco años que paseaba alejada unos metros de sus padres. Según los hechos declarados probados, la mujer cogió a la niña del brazo y la intentó arrastrar en el sentido opuesto en el que iban sus progenitores.

"Me descuidé unos segundos y cuando me giré vi que estaba intentando llevársela", relataba en declaraciones a Levante-EMV la madre de la menor. Al percatarse de las intenciones de la sospechosa, acudió corriendo al rescate de la niña y avisó a la policía. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a su detención. Dos días después pasó a disposición judicial, quedando en libertad horas después como investigada por un delito de detención ilegal.

Sin embargo, esa misma tarde, poco después de volver a la calle, repitió los mismos hechos, en la misma zona, tratando de llevarse en esta ocasión a una menor de tres años. "La niña estaba en el carrito. De repente se acercó la mujer y empezó a tirar del carro mientras me decía 'dámela, que me la voy a llevar'. No entendía lo que estaba pasando, me puso muy nerviosa", contaba la progenitora a este diario. Finalmente, gracias a la ayuda de varias personas que se encontraban en la zona y que presenciaron los hechos, lograron disuadir a la mujer y avisar a la policía.

"Estamos traumatizadas"

Cabe destacar que en ambas ocasiones la acusada actuó mientras sufría un brote psicótico al haber dejado de tomar el medicamento. De ahí que tras el segundo intento frustrado la mujer fue ingresada en la planta de psiquiatría del Hospital La Fe de València. Las acusaciones solicitaban medidas de control para la acusada, inimputable por la enfermedad mental que tiene diagnosticada. Unas medidas que ahora se han hecho efectivas mediante sentencia, y que los familiares de las menores afectadas reciben con recelo.

"Desde que pasó estoy obsesionada. No dejo sola a la niña nunca, estoy todo el rato pendiente y si la pierdo de vista un segundo me pongo atacada", lamenta la madre de la más pequeña, a la que "todavía se me ponen los pelos de punta". Un temor compartido con la otra progenitora, quien asegura que dos años después del suceso continúa recibiendo ayuda psicológica "porque estoy traumatizada".

"Tenemos miedo. No me quito ese momento de la cabeza y cada vez que pienso lo que hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta me pongo a llorar". Un trauma que le ha llevado a instalar diversos dispositivos de geolocalización por la ropa y las zapatillas "para tenerla localizada en todo momento", confiesa la madre.