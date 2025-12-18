Las agresiones sexuales a tres menores se saldan con solo dos años de cárcel y una multa

El juicio contra el hombre que abusó sexualmente de tres menores de edad, a los que convenció para que fueran a su casa después de ganarse su confianza hablando de videojuegos, se ha saldado con una insignificante y poco ejemplar condena de dos años de prisión para el acusado, por someter a tocamientos a dos niñas, y el pago de una multa por agredir sexualmente al otro menor. Todo ello mientras reproducía contenido pornográfico en un ordenador portátil, les mostraba el pene y consumía marihuana y cocaína.

Así lo ha acordado este martes el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, atendiendo al acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones y la defensa. Una pena muy inferior a los trece años de cárcel que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal, y que ahora accedía a rebajar a la mínima después de que el acusado de dos delitos de abuso sexual a menor de edad, agresión sexual y exhibición de material pornográfico reconociera ser autor de todos los cargos que se le imputaban.

Además de su confesión, la Sala ha apreciado la atenuante de reparación del daño del agresor confeso, al haber consignado antes del juicio los 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil con los que deberá de indemnizar a sus víctimas por los daños morales ocasionados. Ahora, dispone de 24 meses para abonar los 5.400 euros de multa que se le ha impuesto, 3.240 euros por el delito de agresión sexual y 2.160 euros por el de exhibición de material pornográfico.

Porno, porros y coca

Los hechos que ahora han sido condenados ocurrieron la noche del 20 de agosto de 2013 en un municipio de la comarca de la Ribera que este diario no revela para preservar el anonimato de las víctimas. Durante el juicio celebrado este martes en València, el agresor sexual confesó que esa noche se acercó a un niño y dos niñas de 16, 13 y 14 años respectivamente, y les insistió para que subieran a su casa hablando de videojuegos para ganarse su confianza. Ante la persistencia del hombre al que acababan de conocer, los niños accedieron a ir a la vivienda totalmente ajenos a las verdaderas intenciones de su anfitrión.

Una vez en el piso, el acusado retiró las llaves, puso música y les preguntó por sus redes sociales para hacerles creer que estaban en un entorno seguro y seguir ganándose su confianza. Poco después empezó a consumir drogas delante de los niños, primero un porro y luego una raya de cocaína, hasta que en un momento de la noche, según los hechos declarados probados, se acercó insistentemente al chico, que era el mayor de los tres, y "con ánimo libidinoso" empezó a tocarle en sus partes íntimas hasta en cinco ocasiones mientras le enseñaba el pene.

Seguidamente, con el mismo ánimo libidinoso, según la sentencia, el agresor mantuvo comportamientos similares con las otras dos menores, a las que empezó a tocarles el pecho y el culo por encima de la ropa mientras reproducía contenido pornográfico en el ordenador. Al despedirse de sus víctimas, el hombre besó a una de las niñas rozándole los labios y les pidió que no contaran nada a sus padres alegando que era "una presa fácil". Sin embargo, los niños alertaron a sus respectivos progenitores de lo que había ocurrido, y estos denunciaron al agresor.

No entrará en la cárcel

Tras prestarle declaración al día siguiente de los hechos, un juzgado acordaba su puesta en libertad con cargos decretando como única medida cautelar la prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 150 metros de los menores. Una distancia muy inferior al mínimo estándar en este tipo de casos en los que las víctimas son menores de edad, que habitualmente establece un alejamiento de entre 300 y 500 metros. De hecho, aunque continúa siendo inferior a esta media, la condena amplía ahora hasta los 200 metros la prohibición de aproximarse a ninguno de los niños durante los próximos cinco años.

Además, la sentencia, ya en firme tras la conformidad alcanzada entre las partes, condena al agresor a dos años de cárcel y otros dos de libertad vigilada, uno por cada delito de abuso sexual a menor de edad, y al pago de una multa de 3.240 euros por agredir sexualmente al chico de 16. Asimismo, el hombre ha sido inhabilitado para ejercer cualquier oficio o profesión que conlleve el contacto regular con menores por un plazo de doce años y se le ha retirado la patria potestad por este mismo periodo de tiempo, mientras que por el delito de exhibición de material pornográfico tendrá que pagar una multa de 2.160 euros.

También deberá de indemnizar con mil euros a cada una de sus víctimas, una cantidad que ya había consignado antes del juicio. El condenado no solo evita entrar en prisión sino que además, tal y como solicitaba la defensa, se le ha suspendido la pena privativa de libertad por un plazo de tres años al no tener antecedentes penales computables con esta causa. Durante este tiempo el condenado no podrá volver a delinquir y tendrá que comunicar cualquier cambio de domicilio y estar a disposición del tribunal siempre que se le requiera. El agresor sexual confeso se comprometió a pagar los 5.400 euros de multa en un plazo de 24 meses.