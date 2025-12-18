Visto para sentencia el juicio a la secta sexual de Vistabella: "Mis defendidas tenían la voluntad completamente anulada"

Mes y medio después de que empezaran las vistas, las sesiones del juicio a la secta sexual de Vistabella han terminado. Tan solo queda que el juez de la Audiencia Provincial dicte sentencia sobre un caso en el que seis acusados (cinco mujeres y un hombre) se enfrentan a penas que en algunos casos superan los 60 años de prisión.

El proceso ha girado en torno a si dichas personas cometieron los delitos de abusos sexuales a menores y si formaron una asociación ilícita.

Los informes de las defensas

Este jueves quedaban por conocer solamente los informes de las defensas, toda vez que la Fiscalía y las acusaciones realizaron los suyos el miércoles.

Y, como argumentaron ya las defensas durante el juicio, la clave de la futura sentencia estará en un concepto: "la anulación completa de la voluntad", que es lo que sostiene el letrado de las dos principales acusadas (la viuda y la nuera del tío Toni), Rubén Cobo.

Anulación de la voluntad

"Se ha evidenciado una profunda anulación de las capacidades cognitivas y volitivas de mis defendidas", ha expresado el letrado, quien ha incidido en que los peritos aseguraron en el juicio que estas acusadas se encontraban en el mismo plano que las víctimas en cuanto a lo que anulación de voluntad se refiere.

El clima de terror en La Chaparra

La base de este razonamiento es el clima de temor que impuso el tío Toni en la masia La Chaparra, donde vivía la secta. Se trata de un ambiente de terror que todas las partes han convenido que existía, pues el tío Toni, muerto en prisión en 2022, decidía sobre todo lo que ocurría en la vivienda.

Se presentaba además como el hijo de Dios y venía a la Tierra para jugar un papel clave para la humanidad, algo que tenían interorizado los miembros de la secta. La no obediencia al líder, tal y como constataron muchas víctimas y testigos, podía suponer castigos físicos o psicológicos, como la retirada de la palabra por parte del resto de la comunidad sectaria. Sobre la nuera de Toni dijo, de hecho, que ella fue "la víctima cero" del tío Toni, como indicó un perito.

El líder y la responsabilidad

"Antonio Garrigós [Toni] es la figura central, el líder, el que llevó a cabo todo". "Esta era una secta profundamente destructiva y muy peligrosa, y ello también afectó a mis defendidas sin lugar a dudas", ha sostenido el letrado de las dos principales acusadas.

Ellas dos se enfrentan en conjunto a penas de 115 años de prisión, y varias víctimas las han señalado como participantes o posibilitadoras de los abusos sexuales que perpetraba el tío Toni.

Gobierno absoluto y violencia

En el informe de esta defensa, que se ha extendido unas dos horas, se ha indicado que el tío Toni gobernaba "de forma personalísima y absoluta", siendo autoritario y tomando todas las decisiones a través de la violencia.

Pruebas y contradicciones

"En cuanto a las agresiones sexuales, hay ausencia de pruebas objetivas", se basa todo en la declaración unilateral de la víctima, ha incidido.

Sí que hubo una situación que reconoció parcialmente la nuera de Toni: una víctima la acusó de haberle sujetado las manos para que no se escapase mientras Toni abusaba de ella siendo menor; la nuera dijo haber estado allí presente durante esa agresión sexual, pero en cambio afirmó que solo le dio la mano para que estuviera tranquila y que creía que era mayor de edad. Toni solía decir que esa era la manera de «dar luz» a los ovarios para evitar problemas reproductivo, algo que todo el mundo en la secta daba como cierto, incluso personas con una elevada formación académica.

El testimonio sobre la viuda

Sobre la otra acusada principal, la viuda de Toni, ha recalcado que la única víctima que la situaba a ella en un abuso sexual testificó en la etapa de instrucción "que en una de sus pesadillas aparece alguien que cree que es la mujer de Toni".

"No lo dice mi defendida, ni las defensas, lo dice la propia menor", ha insistido el defensor. En cambio, en el juicio el relato de esta presunta víctima ya era "un recuerdo vivo", algo que había pasado de verdad: dicha joven aseguró en el juicio que se dio cuenta de que había sido víctima de abusos mientras veía una película, años después y ya fuera de la secta.

Dudas razonables

"Hay enormes contradicciones", "¿debemos dar por cierto ese hecho que viene de una pesadilla?".

"Cuanto menos, existen dudas al respecto", ha subrayado.

Eximente por capacidades reducidas

Se ha solicitado también una eximente completa para esas dos acusadas por capacidades cognitivas reducidas. El letrado lo ha ejemplificado sin tapujos al comentar que Toni reunía a siete elegidas en los llamados "triángulos de luz", en los que mediante la masturbación conjunta "mandaban un chorro de luz al mundo para evitar catástrofes" naturales. "Si eso no es tener un trastorno mental o no tener anulada su capacidad cognitiva, me cuesta creer qué podría llegar a serlo".

"Pensar y actuar así, con semejantes barbaridades, es de centro psiquiátrico... ¡y de la unidad de agudos!", ha dicho su abogado con base en los análisis de los psicólogos.

El papel de los padres

Este letrado también ha hecho referencia a una de las preguntas que ha sobrevolado el juicio: ¿qué pasa con los padres y madres que también residían en La Chaparra mientras sus hijos eran abusados, y que en cambio no han sido acusados a pesar de que en algunos casos ha quedado constatado que sabían que se estaba produciendo?

Este letrado, en su informe, ha insistido en que esos padres y madres "eran quienes tenían el deber de garante", porque además vivían en La Chaparra.

A la espera de sentencia

Todas las defensas han pedido la libre absolución de los seis acusados. El tribunal decidirá ahora sobre el caso que ha tenido en vilo a la provincia desde que se conoció en 2022, el de una secta sexual que salvaría al mundo de las catástrofes desde un lugar remoto del interior de Castellón. Ni en California como en Heaven's Gate, ni en Texas como los Davidianos de Waco: en Vistabella del Maestrat.

Una comunidad con un supuesto enviado de Dios y en contacto con extraterrestres que operó durante más de 30 años, abusando de las menores de la secta a su antojo mientras hacía creer a todos que tenía poderes curativos y que sus abusos eran en realidad terapias.