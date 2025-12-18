"Se llevaron más de 200.000 euros de material en menos de cinco minutos"

Un robo "de película". Así describen los propietarios de la tienda de fotografía de la calle Alicante asaltada la madrugada del pasado 9 de diciembre por un grupo de aluniceros el asalto que cometieron contra este mítico comercio del centro de València. "Se llevaron más de 200.000 euros en menos de cinco minutos", relatan Jerónimo y Manolo, gerentes de este establecimiento que lleva más de tres décadas atendiendo clientes.

Esta es la primera vez que sufren un robo de estas dimensiones. De hecho, en todo este tiempo solo habían tenido que lamentar ser víctimas de un hurto. Fue hace dos años, la tarde del 22 de diciembre, día del sorteo de la Lotería, cuando dos individuos armados con una maza golpearon el cristal del escaparate y se llevaron "cuatro o cinco cámaras". "Esos eran unos aficionados, porque iban con chanclas y vinieron a las 18.00 de la tarde, cuando la tienda estaba llena de gente", recuerda Manolo.

Esta vez ha sido muy diferente. "Eran profesionales, gente que iba muy bien equipada y tapada para que no se les reconozca", agrega el afectado. Según relata, esa noche los ladrones estrellaron un BMW X5 contra el escaparate de la tienda y cuatro encapuchados accedieron rápidamente al local para desvalijarlo. Cámaras, objetivos y material especializado de las principales marcas de fotografía, algunos de ellos valorados en más de 2.000 euros, que cargaron en el coche en el que huyeron durante los menos de cinco minutos que duró el asalto, cometido en plena madrugada, cuando la ciudad dormía.

Venta en el mercado internacional

Así lo acreditan las grabaciones de las cámaras de seguridad que inmortalizaron el momento, unas imágenes que ya han entregado a los agentes de Grupo de Robos de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Valencia que investiga los hechos. "Lo más doloroso era ver cómo trataban el material, y cómo lo tiraban en el coche de cualquier manera, como si no tuviera ningún valor", lamenta el gerente.

Un material que, sospecha, tratarán de vender en el mercado internacional al tratarse de productos muy específicos que tienen un código de referencia que hace prácticamente imposible su venta en el mercado nacional, ya sea en tiendas de segunda mano como en el mercado negro. "Hay muy pocas tiendas en España que vendan este tipo de artículos y nos conocemos todos", explica al tiempo que detalla que ellos disponen de los códigos de todos los objetos sustraídos.

Así con todo, no descarta que los ladrones se apañen para vender todo el material porque, insiste, "son profesionales". A este respecto, detalla que los aluniceros tenían planificado al milímetro el asalto. "Vinieron en tres o cuatro coches, cortaron el tráfico con uno de ellos para que no pudieran pasar los coches, cargaron su vehículo y huyeron", relata. Un golpe muy duro que compromete la continuidad del negocio, sobre todo por las pérdidas que han experimentado en los últimos meses por las obras que se estaban llevando a cabo en la calle Alicante para ejecutar el paso inferior que une las estaciones de Xátiva de Metrovalencia con la de Alacant, y que este jueves ha abierto al público.

Piden reforzar la seguridad

"Ha sido muy duro porque han sido 33 meses de obras y lo hemos notado mucho en la facturación", lamenta el dueño de Fotopro. Durante este tiempo su clientela se ha visto reducida "porque hemos perdido toda la gente que venía de paso". Afortunadamente, destaca, "llevamos muchos años en el sector y aquí vienen muchos fotógrafos que no nos han faltado".

Con motivo de la apertura de la pasarela subterránea que conecta las estaciones de Metrovalencia, el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca se ha aproximado al local para hablar con los propietarios y conocer de primera mano si situación. Durante el encuentro, que no ha sido casual y que el jefe del Consell ya tenía programado, los gerentes han aprovechado para reclamar que se refuerce la seguridad en la zona "porque nos sentimos inseguros". Una petición que, según afirma Manuel, ha sido recogida por el jefe del Consell, que se ha comprometido a instalar maceteros en la calle Alicante para evitar alunizajes como el que sufrieron hace una semana.

Esta podría ser una buena opción para dar salida a los maceteros que el gobierno municipal retiró de la plaza del Ayuntamiento, valorados en más de 156.000 euros, y que ahora permanecen abandonados en un solar de la ciudad, según denunció el grupo municipal Compromís. De momento, el president no ha dado detalles sobre cuáles serán los maceteros que se instalarán ni cuando se hará.