Seis años de cárcel por agredir con una piedra a un sintecho por una lata de cerveza

Una discusión entre dos hombres sinhogar iniciada por la desaparición de una lata de cerveza, y la sospecha de que uno se la había robado al otro, se ha saldado con una condena de seis años de prisión para uno de los implicados. Esa es la pena que el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia impone al autor de un delito de lesiones por las heridas que le causó a su víctima durante la pelea -y que le provocaron la pérdida del ojo derecho- después de golpearlo en la cavidad ocular con una piedra que cogió del suelo. El condenado, que se enfrentaba inicialmente a catorce años de cárcel, ha sido absuelto del delito de robo con violencia que también se le imputaba después de que la propia víctima negara durante el juicio que su agresor le robara la mochila con sus pertenencias después de atacarle.

Durante la vista oral celebrada en octubre en València, el ahora condenado reconoció que la noche del 20 de julio de 2024 mantuvo un enfrentamiento con la víctima, a la que conocía de aparcar coches y acampar en el Jardín del Túria. También admitió que esta comenzó porque el dueño del kebab al que había ido a comprar algo de comida, en las inmediaciones de la estación de autobuses de València, le dijo que había visto a su amigo llevarse la lata que había dejado en el exterior del local mientras esperaba su pedido. Así con todo, sostenía que durante el enfrentamiento "solo le pegué dos tortazos". Una reacción que escudó en el consumo de alcohol asegurando que "estaba muy borracho porque me había bebido dos latas de cerveza".

El acusado no solo defendía su inocencia, sino que además acusaba a la víctima, a la que describía como "una persona muy polémica que siempre se está pegando, de haber sido él quien le atacó con dos piedras que recogió del suelo, causándole un hematoma en la espalda. A pesar de ello, "le dije que hablaríamos al día siguiente y me fui a dormir a la estación", esgrimió. Una versión desmentida por el afectado, que relataba que esa noche, mientras esperaba frente a la estación el bus para irse a Oliva, su agresor se le aproximó "me empujó, cogió una piedra del suelo, me pegó con ella en el ojo, me mordió y se fue". Al despertarse tirado en el suelo, se percató de que una mujer estaba asistiéndole porque sangraba mucho, hasta que una ambulancia le llevó al hospital.

Ataque desproporcionado

La sentencia no solo cuestiona que el acusado hubiera actuado legitimado por un ánimo defensivo al ver probado que fue él quien inició la agresión, sino que remarca que, en caso de ser así, "habría una evidente desproporción en la respuesta atendiendo a las lesiones padecidas por la víctima". Según los hechos declarados probados, durante el enfrentamiento el ahora condenado le lanzó una piedra "a escasa distancia" y "con ánimo de menoscabar su integridad física" provocando que la víctima perdiera el conocimiento y sufriera lesiones consistentes en contusión y rompimiento ocular, por las que tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital de la Malvarrosa y precisó 62 días para sanar.

Fruto de los daños causados por la pedrada, el afectado perdió el ojo derecho y tuvo que estar varios meses en tratamiento, hasta que en marzo de este año le colocaron una prótesis. El acusado aseguraba que la víctima ya tenía estas heridas antes de la pelea. Una afirmación que cuestiona la sentencia al ver "incompatible" que este "pudiera hacer vida normal con una lesión de estas características dada su gravedad". También destaca como "elemento corroborador" la llamada que el agresor hizo días después a su compañero para interesarse por su estado de salud mientras estaba hospitalizado. "Me llamó para pedirme perdón. Me dijo 'somos hermanos' y yo le colgué", señaló la víctima.

Absuelto del robo con violencia

Tras ser detenido y pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón de la Plana acordaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el encausado, a la espera de la resolución judicial. Tras la vista oral celebrada en octubre en València, el tribunal ve indicios más que suficientes que acreditan que el acusado es criminalmente responsable en concepto de autor de un delito de lesiones y le condena a seis años de prisión.

Además, le impone la prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 300 metros de su víctima durante los próximos diez años. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar al afectado con 73.918 euros, 4.400 por las lesiones y 69.518 por las secuelas. Respecto al delito de robo con violencia, el tribunal lo absuelve después de que la propia víctima negara que el agresor se hubiera llevado su mochila después de pegarle.