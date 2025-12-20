Localizan al fugitivo responsable del atropello mortal de un operario en Alginet

Agentes de la Guardia Civil han localizado e investigado al hombre que se dio a la fuga tras verse implicado en un siniestro en el que resultó fallecido un hombre de 48 años en Alginet.

Concretamente, el pasado día 2 de diciembre, a las 04.29 horas, en la autovía A-7, a la altura del kilómetro 365,500, término municipal de Alginet (Valencia), se produjo un siniestro vial en el que se vieron implicados un camión caja (vehículo de señalización de obras) y un vehículo articulado, compuesto por un tracto-camión y un semirremolque, que se dio a la fuga sin poder ser identificado, resultando fallecido un peatón, hombre de 48 años, operario de señalización de obras, ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación fue llevada a cabo por un Equipo de Investigación del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia y la Unidad de Investigación de Seguridad Vial - Grupo de Investigación y Análisis - G.I.A.T.- del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana.

Tras una intensa investigación, y fruto de la misma, el pasado día 11 de diciembre en Quart de Poblet (Valencia), componentes del -G.I.A.T.- localizaron el vehículo fugado y a su conductor, un varón de 52 años que fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por abandono del lugar del accidente, en el que resultó una persona fallecida, continuándose con las investigaciones técnico-periciales en relación al siniestro vial, de cuyo resultado podría determinarse si pudo existir una imprudencia punible atribuible al citado conductor. Las diligencias instruidas serán puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Carlet (V).

El Código Penal establece para el delito de homicidio imprudente una pena de prisión entre uno y cuatro años y la privación del permiso de conducir de uno a seis años, prescribiendo para el de abandono del lugar del accidente, prisión de seis meses a cuatro años y privación de la autorización para conducir por el mismo tiempo.