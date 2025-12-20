Julio Martínez el "musulmán" de Elda, detenido por la operación Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, "Julito" para quienes lo conocen en Elda, nunca pasó desapercibido en su ciudad natal. Criado en el barrio de La Fraternidad, su nombre ha vuelto a circular tras su detención por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Todo ello en el marco de una investigación por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales vinculado a la aerolínea Plus Ultra. El empresario eldense, de 58 años, fue puesto en libertad tras su arresto, aunque permanece sujeto a medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. La noticia ha causado sorpresa en Elda, especialmente entre quienes comparten generación con él. Fuentes cercanas lo definen como una persona "carismática, simpática y muy sociable", un perfil que encaja con la imagen que dejó en la ciudad antes de marcharse hace años a Madrid. Aunque su presencia en Elda se fue diluyendo con el tiempo, hay una cita a la que no suele faltar: las Fiestas de Moros y Cristianos. Martínez Martínez viste el traje de la comparsa de Musulmanes, en la que ha sido cabo de escuadra en varias ocasiones, por lo que llegó a obtener un premio en 2014.

La detención se produjo en el contexto de la investigación abierta en torno a Plus Ultra, aerolínea que recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. La causa, instruida por la Audiencia Nacional, trata de esclarecer si parte de esos fondos pudieron ser desviados o utilizados de manera irregular, y analiza posibles delitos de blanqueo de capitales. En este entramado figura Martínez Martínez por su vinculación con el entorno empresarial de la compañía y por su relación personal con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), quien ha negado cualquier participación en el rescate. Según informaciones publicadas, ambos se reunieron apenas tres días antes de la detención del empresario, si bien Zapatero no figura como investigado en la fase en la que se encuentra la causa.

Plus Ultra estima en 2.400 los pasajeros afectados por suspensiones de vuelos a Venezuela / INFORMACIÓN

De la etapa formativa de Martínez Martínez se conocen pocos detalles. Según aseguran personas de su entorno, cursó estudios en el instituto Azorín de Petrer, y poco más ha trascendido de su trayectoria académica posterior. Su familia sí mantiene un fuerte arraigo local. Su madre es natural de Elda y durante años regentó un gimnasio situado frente al antiguo jardín de la Cruz de los Caídos, hoy parque de la Concordia. Su hermano se dedica a la construcción.

Nave industrial en Petrer

En el ámbito empresarial, INFORMACIÓN ha podido saber que Martínez Martínez tiene alquilada media nave en el polígono industrial Salinetas de Petrer, un espacio que comparte con un negocio de calzado vinculado a las Fiestas de Moros y Cristianos. La nave, propiedad de unos pintores, apenas alberga actividad más allá de unas oficinas desde las que mantiene la sede social de varias de sus empresas. El alquiler rondaría los 500 euros mensuales. Hace meses que no se le ve por la zona, aunque sí acude de forma esporádica una persona encargada de abrir y cerrar las instalaciones. Las últimas veces que fue visto allí, según fuentes consultadas, llegó en un vehículo de alta gama, un Jaguar, acompañado de chófer.

Martínez Martínez mantiene además una estrecha amistad con quien fuera alcalde socialista de Elda entre 1996 y 2007, Juan Pascual Azorín quien ha declinado hacer declaraciones a este diario. Mientras la investigación judicial avanza y se analizan los movimientos económicos ligados al rescate de Plus Ultra, en Elda el nombre de "Julito" vuelve a resonar, esta vez asociado a una causa que se sigue desde la Audiencia Nacional y que ha situado a este empresario local en el foco mediático nacional.

Diversos informadores apuntan a que la relación entre el empresario eldense y Zapatero tendría un vínculo relacionado con un expolítico popular de la Comunidad que pudo haber servido de nexo entre ambos. Un extremo que este diario no ha podido confirmar con total fiabilidad.