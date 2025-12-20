Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València

Un niño ha resultado herido tras desprenderse parte de una cornisa de un sexto piso ubicado en las proximidades del Jardín de Ayora. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 12 horas de este mediodía y, según cuentan varios testigos, el accidente no ha sido de mayor gravedad porque un árbol ha sido capaz de amortiguar parte de la caída.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varios dispositivos de la Policía Local, agentes del cuerpo de bomberos e incluso un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB) para atender con urgencia al niño que, según las mismas fuentes, se mantiene estable.

Los bomberos han procedido a revisar la cornisa para descartar que pueda volver a desprenderse y verificar que la zona vuelve a ser segura y que todo ha sido parte de un desafortunado accidente.