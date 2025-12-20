Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València
Los hechos han tenido lugar alrededor del mediodía de este sábado, cerca del Jardín de Ayora, cuando parte de la cornisa de un sexto piso se ha precipitado al vacío hasta golpear al infante
Un niño ha resultado herido tras desprenderse parte de una cornisa de un sexto piso ubicado en las proximidades del Jardín de Ayora. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 12 horas de este mediodía y, según cuentan varios testigos, el accidente no ha sido de mayor gravedad porque un árbol ha sido capaz de amortiguar parte de la caída.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varios dispositivos de la Policía Local, agentes del cuerpo de bomberos e incluso un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB) para atender con urgencia al niño que, según las mismas fuentes, se mantiene estable.
Los bomberos han procedido a revisar la cornisa para descartar que pueda volver a desprenderse y verificar que la zona vuelve a ser segura y que todo ha sido parte de un desafortunado accidente.
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
- Una nave industrial centenaria se convertirá en 22 apartamentos turísticos con piscina en València
- Los jubilados valencianos con pensión mínima cobrarán 128,9 euros más al mes a partir de enero
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- Todo preparado para el cierre de la calle Jorge Juan de València
- Abre al público el paso inferior que une las estaciones de metro Xàtiva y Alacant
- Mercadona dará una semana más de vacaciones y una paga extra a sus trabajadores en 2026