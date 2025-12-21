En un descampado
Hallan el cadáver de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia
EFE
Málaga
La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.
El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia, y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Hemos plantado chiringuitos del siglo XXI en una playa del siglo XX. El paseo necesita una intervención
- Comienza la 'plantà' de los nuevos chiringuitos modulares en la Malva-rosa
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas
Joves valencians proven que el diàleg és possible en temps de polarització
Un proyecto de Caixa Popular