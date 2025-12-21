Investigación
Hallan muerta a una mujer en una vivienda de Barakaldo
El departamento vasco de Seguridad no ha facilitado más datos sobre el suceso
EFE
Bilbao
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización en la mañana de este domingo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia).
Unos familiares de la mujer comunicaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda. Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.
También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.
- La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros
- No habrá clase el 16 de marzo en València y el curso acabará el 22 de junio
- València ya vive una Navidad que ya amenaza con enfermar de éxito
- Un niño herido tras el desprendimiento de una cornisa en València
- Vuelven las lluvias a Valencia este domingo y podrían alargarse hasta Navidad
- Hemos plantado chiringuitos del siglo XXI en una playa del siglo XX. El paseo necesita una intervención
- Comienza la 'plantà' de los nuevos chiringuitos modulares en la Malva-rosa
- Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas