Intervenidas 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando en Benifairó y Riba-roja

La Guardia Civil investiga a una persona y ha propuesto para sanción administrativa a otra por realizar contrabando de tabaco en Benifairó de la Valldigna y Riba-roja del Turia, municipios valencianos donde los agentes han intervenido 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando.

Según ha informado la autoridad policial en una nota de prensa, el pasado 29 de noviembre una patrulla se encontraba realizando un dispositivo de identificación de vehículos en la localidad valenciana de Benifairó de la Valldigna.

Se dio el alto a un turismo que contenía una caja en un asiento trasero y, al abrir el recipiente, se comprobó que está lleno de cartones de tabaco, y posteriormente se comprobó también que en el maletero había otra caja con idéntico contenido.

Ninguno de esos cartones de tabaco poseía el sello de precinto fiscal y, además, el conductor no pudo acreditar ni aportar documentación de la procedencia lícita del tabaco.

Así, los agentes intervinieron las 1.000 cajetillas de tabaco que había y propusieron para sanción por infracción administrativa al conductor.

El 9 de diciembre, en Riba-roja

Del mismo modo, el pasado 9 de diciembre, sobre las 12.00 horas, se encontró un semirremolque en una campa de la localidad valenciana de Riba-roja del Túria al que se le había averiado la cabeza tractora y, al realizar la apertura del contenedor, los agentes notaron un intenso olor a tabaco.

Tras una pantalla de varias filas de otros productos, se encuentraron 270 cajas con 13.500 cartones de tabaco falsificado de distintas marcas comerciales pero sin la precinta fiscal correspondiente, eran de origen extranjero.

Sin que se pudiera acreditar su procedencia legal, el conductor del remolque ha sido investigado por un delito de contrabando.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF de Valencia y del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado con funciones de Guardia de Llíria y la propuesta para sanción se trasladó a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.