Muere un hombre por heridas de arma blanca en una reyerta en Toledo

Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso

Guardia Civil.

Guardia Civil. / EP

EFE

Toledo

Un hombre de 33 años ha muerto este domingo por heridas de arma blanca tras una reyerta ocurrida en el municipio de Cebolla (Toledo).

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que sobre las 5:00 horas se ha recibido un aviso de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas y en la que un hombre de 33 años habría sufrido heridas por arma blanca.

Estas mismas fuentes han indicado que la víctima ha fallecido en el traslado al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina (Toledo).

Hasta el momento se desconoce si ha habido detenidos por este suceso y la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

