Muere un trabajador al caer al vacío en una empresa de Albal

Otro trágico accidente laboral ha tenido lugar hoy, esta vez en Albal. Un trabajador de 52 años de edad ha fallecido esta mañana en una empresa de placas solares situada en el polígono industrial de Albal. El accidente laboral según las fuentes consultadas por este diario, se ha producido cuando F. A.S ha caído al vacío al ceder el tejado de la nave, ubicada en el número 22 de la calle Número 10 del citado municipio de l'Horta Sud.

Según fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el trabajador fallecido se precipitó desde una altura de unos 10 metros al ceder el tejado de uralita. Al parecer realizaba labores de mantenimiento en la nave cuando pisó sobre la uralita en lugar de hacerlo sobre la cubierta de acero.

La Guardia Civil está investigando si el fallecido cumplía con la normativa de seguridad, aunque las primeras informaciones apuntan a que no llevaba ni arnés ni casco en el momento de la caída. Nada más producirse el accidente varios compañeros que se encontraban en la nave intentaron socorrerle. El trabajador presentaba traumatismos muy graves como consecuencia de la caída por lo que pidieron ayuda al 112 que mandó una ambulancia hasta el lugar del accidente. El equipo médico desplazado hasta la empresa de Albal le realizó las técnicas de reanimación pero no lograron recuperar las constantes vitales de F.A.S de 52 años, por lo que solo pudieron certificar su fallecimiento.

A partir de ese momento, ha sido activado el protocolo de muertes violentas (los accidentes laborales también tienen esa consideración médico-legal) y la investigación ha sido asignada al Equipo de Policía Judicial de Alfafar-Catarroja. Al lugar se ha desplazado un médico forense que ha examinado el cuerpo y ha ratificado el origen accidental de la caída. A continuación, el cuerpo ha sido levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde este martes se le practicará la autopsia.

El atestado realizado por la Guardia Civil será remitido al juzgado número 3 de Catarroja, en funciones de guardia.