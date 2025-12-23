La Guardia Civil negocia en polaco mientras crece la tensión

En polaco. Un mediador de la Guardia Civil está hablando en la lengua originaria de los dos atrincherados en una vivienda de la playa de El Pinet que supuestamente están involucrados en la muerte de dos ciudadanos alemanes cuyos cadáveres fueron descubiertos el lunes por la tarde tirados en mitad de la acera de una urbanización colidante con el chalé en el que se encuentran protegidos. Han pasado 18 horas desde que comenzó el asedio sin frutos por el momento, mientras crece la tensión.

La vivienda donde se encuentran y en la que supuestamente ocurrieron los hechos tiene las ventanas bajadas y solo se escucha, a través de un megáfono, la voz de un miembro de la Guardia Civil intentando convencerles para que depongan su actitud. Toda la zona está tomada por agentes de la USECIC de la Guardia Civil, un cuerpo especializado en acciones violentas, pero también hay un enorme despliegue de agentes de la Policía Local. Los medios de televisión nacionales y autonómicos han comenzado a llegar a media mañana después de que INFORMACIÓN ofreciera en exclusiva las primeras informaciones sobre el doble crimen.

El asesinato se cometió este lunes sobre las 18 horas aproximadamente. Una llamada al "112" alertó de una pelea que se estaba produciendo en la zona. Prácticamente a la misma hora y antes de la llegada de la primera patrulla, una vecina que iba en su coche, utilizando el Camí del Molar por el que se accede a su urbanización, descubrió a un hombre que intentaba meter dos cuerpos en el maletero de un vehículo. Las alarmas saltaron a continuación y la Guardia Civil se trasladó al lugar. Supuestamente en una vivienda próxima, un chalé de lujo pero que está abandonado durante muchos meses al año, habrían sucedido los hechos.

Un guardia civil a la puerta del chalé / Áxel Álvarez

Mujer

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que las dos víctimas son de nacionalidad alemanas y los dos hombres atrincherados, polacos. Toda esta información, supuestamente, la habría obtenido a través de una quinta persona, una mujer, que resultó herida y trasladada a un Hospital con lo que podría ser un esguince de tobillo. Se desconoce su participación en los hechos. También se ha confirmado que las dos muertes se habrían producido por traumatismos de diversa gravedad; es decir, murieron tras recibir una paliza, se desconoce si con algún objeto contundente.

Áxel Álvarez

La tensión es máxima en la zona. La Guardia Civil ha desplegado a un operativo especializado de Madrid y los agentes llevan rifles de asalto y chalecos antibala. Se desconoce los motivos por los cuales no se ha entrado en la vivienda. Algunas fuentes oficiales niegan que en el interior haya rehenes. Sigue la negociación.